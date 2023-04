Carlo Ancelotti le cerró las puertas a Brasil: "Creo seguiré en el Real Madrid"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró convencido este viernes de que "estaremos aquí la próxima temporada", después que en las últimas semanas hayan crecido las especulaciones sobre su futuro al frente del banquillo merengue.



"Sí, creo que sí, el presidente (Florentino Pérez) siempre ha sido muy cariñoso conmigo", dijo Ancelotti en rueda de prensa, al ser preguntado por si cree que el mandatario blanco quiere mantenerlo al frente del conjunto madridista.



"Sigue siendo muy cariñoso y tenemos que mirar adelante. El club está tranquilo y creo que estaremos aquí la próxima temporada y vamos a respetar el contrato", añadió el técnico italiano, cuyo contrato finaliza en junio de 2024.



"El club cada día me muestra mucho cariño. Estoy muy tranquilo, muy a gusto aquí", añadió Ancelotti, tras semanas en que han aparecido rumores que lo colocaban como próximo seleccionador de Brasil.



"Me siento orgulloso de todo esto. Hasta el momento ha sido una vuelta (al club blanco) exitosa y ojalá pueda seguir así. Lo que me deja más contento es volver a trabajar aquí, a Valdebebas (en el centro de entrenamiento del Real Madrid) cada día", afirmó el entrenador italiano.



Ancelotti, no quiso, sin embargo, poner todavía nota a la actual temporada, donde tiene muy difícil arrebatar la Liga al Barcelona, pero se ha clasificado para la final de la Copa del Rey y está cerca de alcanzar las semifinales de la Champions.



"Tenemos que esperar a ver qué pasa. Hasta ahora hemos tenido éxito en algunas competiciones y menos en otras. Puede ser una temporada muy exitosa si todo sale bien o puede ser una temporada con dudas", concluyó.