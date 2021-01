Francisco Henao

Carlo Ancelotti, contundente con quienes critican a James Rodríguez por no ayudar en tareas defensivas

Carlo Ancelotti, el técnico del Everton, zanjó de una vez la polémica que siempre ha existido con James Rodríguez en cuanto a su condición física y la poca actitud para defender cuando el rival tenga el balón.



El estratega italiano compareció este lunes en rueda de prensa previo al duelo de mañana frente al Wolverhampton por la jornada 18 de la Premier, y cuando le preguntaron por el colombiano y el detalle que siempre se le critica, fue contundente.



"No, no creo que tenga que mejorar su parte física. Él tiene que mantener su calidad. No lo fiché porque quisiera más poder físico en el equipo, lo fiché porque quería más calidad en el equipo, esa es la única razón. Hay jugadores con calidad y hay jugadores con buen físico, y el trabajo del técnico es tratar de poner todas estás cualidades juntas para construir un equipo", señaló Ancelotti, dejando claro que en un equipo hay jugadores para tareas defensivas y otros para aportar fútbol como es el caso de James.



En cuanto al momento del colombiano, luego de superar una lesión, el técnico del Everton se declaró tranquilo.



"Ha entrenando bien, entrenó bien la última semana. Él tiene que jugar para mantener la condición, una buena condición. Jugar 99 minutos en la FA Cup le ayudará a tener mejor condición para el futuro", señaló con relación al partido que sostuvo recientemente ante el Rotherham.



El partido del martes ante el Wolverhampton comenzará a las 3:15 p.m., hora colombiana.