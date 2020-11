¡Camino empinado! La Selección Colombia y su doloroso extravío hacia Catar 2022

Juan Carlos Pamo

Uruguay destapó los pecados de Colombia en casa. La humilló como nunca antes se atrevió visitante alguno. Y para los cafeteros el camino de la redención pasa ahora por Quito, un potencial infierno en las alturas.

La Celeste goleó 3-0 en Barranquilla y abrió un agujero en la memoria del fútbol cafetero, propinándole la peor derrota de local en unas eliminatorias.



El conjunto de Carlos Queiroz extravió su camino hacia Catar nada menos que ante un rival directo en la lucha por uno de los cuatro cupos del premundial sudamericano.



El estratega portugués se llevó todas las culpas. Paró un equipo sin brújula. Un 4-3-3 inofensivo. Y hoy la prensa le crítica en coro la decisión de utilizar a Juan Cuadrado, el volante de la Juventus, como lateral derecho.



Atrás, Yerry Mina firmó su peor partido con la camiseta de la selección.

Prácticamente cedió la pelota para el lucimiento de 'El Matador' Édinson Cavani en el primer tanto, para terminar yéndose expulsado por doble amonestación.



Ni él ni sus compañeros lograron levantarse después del gol tempranero, a los cinco minutos, del atacante del Manchester United.



Luis Suárez, a los 54 de penal, y Darwin Núñez (73) terminaron de patentar un triunfo para la historia.



La calurosa Barranquilla no fue el infierno prometido para los uruguayos. Al contrario, quienes salieron quemados fueron los anfitriones.



En una tarde para el olvido, Colombia sintió la falta de James Rodríguez.

Aunque estuvo los 90 minutos, la estrella del Everton inglés pasó inadvertida. Su zurda se apagó cuando comenzó a caer la noche para los colombianos.



Y adelante, la dupla del Atalanta italiano, Duván Zapata y Luis Muriel, no hizo ni cosquillas a la defensa.



"Hubo mal planteamiento. Errores individuales (...) y un equipo sin mucho cambio de actitud", dijo a la AFP el exseleccionado Hamilton Ricard.



Al cabo de la tercera fecha, Colombia se descolgó y feo. Cayó al séptimo puesto mientras Uruguay, con su histórica victoria, trepó hasta la cuarta casilla tras caer 4-2 en Quito.



"En eliminatorias es imperioso ganar de local. El que gana de local todos sus partidos casi siempre se clasifica. Después de una perder así ¿cómo hace uno?", se preguntó Ricard.



Lo cierto es que Queiroz se anotó su segunda goleada en el banquillo cafetero.



Antes había caído en un amistoso ante Argelia también por 3-0. En la cabeza de nadie cabía una derrota similar en competencias oficiales y menos en Barranquilla.



"La responsabilidad del partido es mía", reconoció el técnico.

Con las heridas abiertas de la derrota, Queiroz deberá ahora buscar los puntos perdidos ante Ecuador. Un tarea nada fácil.



El equipo que conduce el argentino Gustavo Alfaro regresó de su excursión por Bolivia con un triunfo 3-2. Marcha tercero con seis puntos y con el recuerdo fresco de la victoria ante los uruguayos.



Con su penosa exhibición del viernes, pocos se atreven a sacar las castañas del fuego por el equipo del portugués.



Si bien inició ganando ante Venezuela, casi que trastabilla ante Chile. Entonces fue el "Tigre" Falcao quien rescató un empate 2-2 en los descuentos.



Pero ante Uruguay no hubo milagro. Y un equipo herido será el que enfrente el martes a Ecuador, que falló en el debut ante Argentina pero se recuperó rápidamente con dos victorias al hilo, contra Uruguay y Bolivia.



El camino de la redención para Colombia luce muy empinado.