Cali y Tuluá serán sedes de la Copa Élite Internacional, evento para nuevos talentos del fútbol

¿Quién no ha escuchado decir “¡Quiero ser futbolista!” al preguntarle a un joven sobre su futuro?, y aunque la respuesta puede ser inocente y hasta jocosa, el sueño de viajar y representar a su país por medio del balompié se convertirá en una realidad gracias a la Copa Élite Internacional, un torneo que reunirá en Colombia a clubes profesionales locales e internacionales y academias de categoría Sub-17, desde el 1 abril hasta el 14 de agosto del presente año.



Esta iniciativa que nace bajo la premisa “el fútbol como herramienta de transformación social” y el impacto positivo que genera esta actividad en un 72% de los colombianos (según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría por parte del Ministerio del Interior 2014 pretende poner en competencia a 32 equipos de Cali y Tuluá, y un total de 256 colectivos aficionados en todo el territorio nacional, los cuales disputarán por las llaves a la ronda de competición con equipos internacionales como New England Revolution (U.S.A), Dinamo de Zagreb (Croacia), entre otros, quienes aterrizarán en el país con sus directivos y representantes legales.



“Nuestro compromiso está con el futuro de los talentos colombianos, por eso, desde el inicio de la competencia, estarán presentes 4 ojeadores internacionales quienes enfocarán su lupa en búsqueda de los mejores jugadores. Posteriormente, los seleccionados viajarán a los destinos de los diferentes clubes del exterior para presentar las pruebas correspondientes y de ser aprobados, podrán disputar como futbolistas

profesionales””. Así lo afirmó Paul Haim Bessudo Murtra, director de operaciones de la Copa Élite Internacional.



En la actualidad, el mundo se ajusta a la nueva normalidad de actividades y Copa Élite, al igual que otros escenarios deportivos, no serán la excepción. Los cerca de 6 mil quinientos cincuenta jugadores participantes y los 10 mil espectadores que se esperan en las 16 sedes en 4 zonas del país, quieren anotarle un gol a la pandemia gracias a la eficaz jornada de vacunación, el buen uso del tapabocas, el correcto lavado de manos y el apropiado distanciamiento social.



La Copa Élite Internacional en pro de una sociedad equitativa y de oportunidades, no solamente apoya el deporte de nuestra nación, también es un evento donde el arte y la cultura se unificarán en una misma función: mostrar a Colombia ante el mundo como destino turístico y deportivo de alto rendimiento.



Todo lo anterior, tendrá cabida en programas como “Un balón por un país” cuyos participantes serán los artistas callejeros, quienes darán vida con colores a la escultura del balón representativo del evento, y “Piel de Campeón” una iniciativa en la que diseñadores y creativos de las ciudades participantes delinearán los atuendos de sus equipos representativos en el torneo. Además del reconocimiento, ambas actividades serán incentivadas, promoviendo y resaltando así las manualidades con tintes cafeteros.



Los clubes nacionales, equipos y apasionados del fútbol, estarán conformados por mínimo 18 jóvenes menores de 17 años, podrán obtener el premio de 3 millones de pesos de dotación deportiva al ganar las competiciones locales, además de la oportunidad de jugar la competición internacional. Para participar, estos deberán inscribirse en la página web copaeliteint.com.



Copa Élite es organizado por Central Sport Group, una empresa con más de 5 años de experiencia en organización de eventos deportivos nacionales e internacionales, y cuenta con el respaldo de los equipos internacionales mencionados en los textos anteriores.