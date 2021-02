Cali, ratificada como sede de la Copa América, ¿habrá público en el Pascual Guerrero?

Alejandro Cabra Hernandez

La Conmebol ratificó que Santiago de Cali, con su estadio olímpico Pascual Guerrero, realizará la Copa América 2021 (que va del 11 de junio al 10 de julio), por lo que la Alcaldía sigue con los preparativos para recibir ese magno evento, sin embargo ver público en las renovadas graderías, parece que no va a ser posible.



Luego de un encuentro virtual que se cumplió con representantes de la Secretaría del Deporte y Recreación de Cali, la Conmebol y el Ministerio del Deporte, se brindó un balance positivo sobre la puesta en marcha de la cita continental.



“Santiago de Cali ya tiene listo el estadio Pascual Guerrero con los requerimientos que pidió la Conmebol en enero del año pasado, estamos cumpliendo y esperamos que en junio podamos realizar la Copa América en perfectas condiciones”, aseveró Carlos Diago, secretario del Deporte y la Recreación de Cali.



En referencia a la asistencia de espectadores a los partidos que se jugarán en la ‘Sucursal del Cielo’, Diago explicó que hasta el momento lo que han recibido por parte de la Conmebol y de la Federación Colombiana de Fútbol, es que se realiza sin público, pero todo está a la espera del cómo evolucione la pandemia no solo en la ciudad, sino en el país.



“Nosotros como Alcaldía de Santiago de Cali no hemos hecho ninguna solicitud para la asistencia a los partidos de fútbol, igualmente el América tampoco, nos regimos a unos protocolos que aprobó el Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Interior y hasta el momento todo lo que es el fútbol colombiano en los estadios es sin público”, finalizó el Secretario del Deporte.



Según el calendario publicado en el sitio web de la Conmebol, el ‘Sanfernandino’ recibirá los juegos: Perú vs. Catar (domingo 13 de junio), Perú vs. Brasil (jueves 17 de junio), Colombia vs. Perú (domingo 20 de junio), Ecuador vs. Perú (miércoles 23 de junio) y el cotejo entre el 2B vs. 3A (domingo 4 de julio).



Sobre las obras de adecuación que servirán para la puesta en marcha del certamen se terminó recientemente el mantenimiento de la grama, la zona de camerinos local y visitante (ampliados a 23 lockers), la sala de prensa, la tribuna fija para 110 periodistas y cuatro cabinas de TV en el tercer piso de occidental, los bancos de local y visitante, las áreas comunes y se avanza en la construcción del Centro de Negocios Empresarial, Deportivo, Cultural y Turístico de Cali, en oriental.



Se espera que en el mes de mayo la Alcaldía entregue el Pascual Guerrero a la Confederación Sudamericana de Fútbol, para que inicie la fiesta del fútbol.