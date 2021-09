¡Buenas noticias! Pelé se apresta a salir del hospital, informó su hija

El exastro del fútbol Pelé se apresta a salir del hospital de Sao Paulo en el que está internado desde hace un mes luego de que le realizaran una cirugía para retirarle un tumor en el colon, dijo una de sus hijas este miércoles.



"Ahora que él está más fuerte y saliendo del hospital para continuar recuperándose y tratándose en casa, yo voy a regresar a mi casita también", escribió Kely Nascimento en su cuenta en Instagram.



Aunque la hija de O Rei, el único futbolista en ganar tres mundiales (1958, 1962, 1970), no dijo cuándo recibiría el alta, una fuente cercana al exatacante dijo a la AFP que posiblemente reciba el alta médica el jueves.



El hospital Albert Einstein, donde está internado desde el 31 de agosto, aseguró a la AFP que "no tiene novedades por el momento" sobre una eventual salida del legendario deportista, de 80 años.



Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, fue operado el 4 de septiembre luego de que durante unos chequeos rutinarios le fuera detectado un tumor "sospechoso" en el colon.



Ni los médicos ni Pelé y su familia han informado hasta el momento sobre los resultados del análisis patológico del tumor.



El exatleta, que cumplirá 81 años el 23 de octubre, estuvo varios días en la unidad de cuidados intensivos, adonde regresó brevemente hace dos semanas por una inestabilidad respiratoria.



"Cuando la vida impone un desafío, siempre es más fácil encararlo con una sonrisa", escribió O Rei en Instagram este miércoles.



Edson Arantes do Nascimento ha ingresado varias veces en el hospital en los últimos años para tratarse problemas de salud. La última fue en 2019, cuando fue internado en París y trasladado a Sao Paulo para retirarle un cálculo renal.