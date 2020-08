¡Buenas noticias! El Atlético de Madrid respira sin más casos de coronavirus y viajará a Lisboa

Juan Carlos Pamo

Tras una tensa espera, el Atlético de Madrid respiró aliviado este lunes al no registrar ningún caso más de coronavirus, tras los dos positivos al COVID-19 registrados el domingo, a tres días de enfrentarse al RB Leipzig en la Liga de Campeones en Lisboa.



"La primera plantilla y miembros del cuerpo técnico se sometieron ayer domingo a nuevas pruebas PCR cuyo resultado ha sido negativo en todos ellos", informó el Atlético este lunes en un comunicado, revelando la identidad de los dos positivos.



Se trata del atacante argentino Ángel Correa y del defensa croata Sime Vrsaljko, que se encuentran asintomáticos y recluidos en sus respectivos domicilios.



Ni Correa ni Vrsaljko, que se recupera de una lesión al margen del equipo, viajarán a Lisboa.



El Atlético puede respirar, tras hacer saltar todas las alarmas el domingo al hacer público estos dos contagios.



La UEFA "sólo exige un test PCR negativo 72 horas antes de viajar" a Lisboa, que coincidió con las pruebas realizadas el sábado pasado.



Pero el club ya se había sometido a pruebas el 2 de agosto, siendo todas ellas negativas, por lo que estuvo entrenando toda la semana pasada, lo que había hecho temer que pudiera haber más contagiados.



Los 'colchoneros', recluidos en sus casas por precaución, tenían previsto entrenar por la mañana y volar en la tarde de este lunes a Lisboa, pero sus planes han quedado ligeramente trastocados.



El Atlético "regresará esta tarde (del lunes) a los entrenamientos" , antes de viajar el martes a Lisboa, donde la Champions se decidirá desde los cuartos a partido único y a puerta cerrada en forma de torneo.



El equipo rojiblanco se jugará el jueves su pase a las semifinales del torneo continental contra el Leipzig alemán.



Poco antes de confirmarse los negativos, un portavoz de la UEFA había señalado este lunes que el partido "sigue programado tal y como estaba previsto".



El organismo rector del fútbol europeo miraba con ansiedad al Atlético, sabedor de que lo apretado del calendario no permite aplazamientos de partidos, en una 'Final a 8' que aspiraba a crear una especie de burbuja sanitaria en Lisboa.



Según el protocolo sanitario de la UEFA, además de los test previos a los viajes, los equipos se someterán a nuevas pruebas en la víspera de su primer partido y en caso de haber algún positivo, quedará aislado en el hotel.



Un equipo deberá además contar con 13 futbolistas sanos, incluido un arquero.



El Atlético viajará a Lisboa con "21 futbolistas de la primera plantilla más los jugadores de la Academia (filial) Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme y Toni Moya".



En caso de que un club no pueda disponer de 13 jugadores presentes en la 'lista A', la UEFA "puede autorizar el aplazamiento del partido" a otro día.



Y si no se puede celebrar el partido en otra fecha, se considerará responsable al equipo que no pueda contar con los 13 jugadores y perderá el duelo por un resultado de 3-0.



Interrumpida por la pandemia, la Liga de Campeones se reanudó el viernes y el sábado con las eliminatorias de octavos de final que no habían podido concluirse antes del parón de las competiciones en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus.



El Atlético de Madrid sí que había podido terminar su duelo de octavos de final en marzo, eliminando al Liverpool inglés, el vigente campeón.



Este lunes comienza la 'Final a 8' de la Europa League en cuatro ciudades del oeste de Alemania y el miércoles arrancará la de la Champions con el partido entre el Paris Saint-Germain y la Atalanta.



La final de la Liga de Campeones está programada para el domingo 23 de agosto en Lisboa.



Los positivos en el Atlético llegaron en un contexto de aumento del número de infecciones en Europa.



España es un país especialmente afectado por la pandemia y recientemente se decretaron varios confinamientos locales ante la proliferación de rebrotes de COVID-19.