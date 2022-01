Buen ensayo: así les fue a los jugadores de la Selección Colombia frente a Honduras

La Selección Colombia tuvo ayer una buena prueba ante Honduras, escuadra a la que superó 2-1 en partido amistoso internacional que sirvió para valorar a jugadores en su mayoría de la Liga colombiana.



El ensayo tenía como finalidad el observar nombres nuevos que en un alto porcentaje se pusieron por primera vez la camiseta de la ‘Tricolor’ nacional y que pueden dar un aporte de cara a los duelos ante Perú y Argentina, juegos de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022, donde tendrá la obligación de sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación directa a la Copa Mundo que se realizará entre noviembre y diciembre próximos.



El volante Juan Fernando Quintero acabó la sequía de más 450 minutos sin gritar un gol gracias un tanto tempranero (10’). En el 67, el volante defensivo Andrés Colorado selló la victoria. Arriaga anotó el descuento.



El partido, ante un rival que no tuvo mucha exigencia, como es la escuadra orientada por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, entregó puntajes altos para ciertos jugadores que se destacaron en los 90 minutos del cotejo que se cumplió en Fort Lauderdale.



Stiven Vega, Hárold Preciado, Yáser Asprilla y Andrés Colorado fueron de las caras nuevas que dejaron una grata imagen en este primer llamado del técnico Reinaldo Rueda.



Vega demostró en la mitad de la cancha que tiene personalidad para recuperar balones y ser el primer pase en la construcción de juego del elenco cafetero.



En el caso de Preciado lo observamos en la misma función que lo hemos visto con Deportivo Cali en la campaña del elenco de Rafael Dudamel que lo llevó a la estrella décima, jugar por el costado izquierdo.



En el segundo tiempo y ante las variantes realizadas por el cuerpo técnico jugó como centrodelantero y tuvo algunas ocasiones en el frente de ataque.



Por su lado, el juvenil Yáser ratificó sus excelsas condiciones que mostró con Envigado en la temporada anterior y que lo llevaron a ser adquirido por el Watford de Inglaterra.



“Buen entrenamiento. Juicioso, colectivos, difícil. Se juntaron solo para jugar y en la evaluación de opciones el saldo es bueno. Preciado, Asprilla, Vega, Colorado. Hay alternativas”, comentó Carlos Antonio Vélez, analista de RCN Radio.



Colorado ingresó en la parte complementaria y no le pesó la responsabilidad de debutar con el seleccionado nacional.

Marcó el gol de la victoria y desperdició uno más frente al arco.



“Eso que hizo Colorado en el partido es lo que uno espera que haga Matheus Uribe. Llegar a posición de gol y ser efectivo”, apuntó Francisco Pacho Vélez, en el Canal Espn.



De los jugadores experimentados como Juan Fernando Quintero, Miguel Borja y Yimmi Chará mostraron un presente distinto.



Quintero era el hombre de las ideas, festejó gol y hasta la lesión, en el cierre del primer tiempo, mostró que anda en buen nivel futbolístico.

Borja no tuvo un buen compromiso. Sin claridad como el jugador que comandó el ataque y quedó en deuda.



Chará fue el más regular del cuadro colombiano y con una labor distinta a la conocida habitualmente.



En términos generales fue una buena prueba para Colombia y en especial para Rueda que se lleva en su libreta una serie de apuntes. La pregunta ahora es determinar si hay algunos de los jugadores que estuvieron anoche les alcanzará para estar en la convocatoria para los cotejos ante los peruanos y los argentinos.