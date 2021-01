¡Brillan con luz propia! James, Cuadrado, Mina, Muriel y Duván, los de gran nivel en Europa

Juan Carlos Pamo

A casi dos meses de reiniciar la eliminatoria, cinco jugadores colombianos mantienen un estupendo nivel en sus respectivos equipos en Europa, lo que ilusiona de cara a los compromisos clasificatorios para Catar 2022.



James Rodríguez y Yerry Mina en el Everton, Juan Guillermo Cuadrado en Juventus y Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en Atalanta, han tenido un comienzo de año fulgurante, siendo figuras, anotando goles y participando activamente en los triunfos de sus oncenos.



Seguramente el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, ha tomado nota del momento de estos cinco jugadores que podrían dar una mano importante en los juegos de marzo, ante Brasil y Paraguay, respectivamente.



Colombia en la eliminatoria mundialista ocupa la séptima posición con solo 4 puntos, y deberá apelar a sus mejores jugadores, a los de un gran nivel, para revertir la situación.

James Rodríguez

Retomó su nivel en Everton después de superar una lesión. Organiza el juego, es pasador y anotador.

Duván Zapata

Es goleador del Atalanta. Mantiene su potencia y su fuerte presencia en las áreas rivales. Cada día gana más experiencia.

Juan Guillermo Cuadrado

El colombiano es el pulmón de la Juve. En los últimos partidos ha hecho asistencias para goles de los delanteros.

Yerry Mina

Se ha consolidado en la zaga del Everton, siendo pieza clave en el juego aéreo. Por esa vía anotó recientemente en la FA Cup.

Luis Fernando Muriel

Ha tenido una estupenda racha, anotando goles en la Liga y en la Copa de Italia. Es hoy uno de los mejores jugadores del Atalanta.

También se destacan

Aunque no en el nivel de los que brillan en Inglaterra e Italia, Colombia tiene otros jugadores en el exterior que se vienen destacando.



Luis Díaz, el extremo izquierdo, es jugador fundamental en el ataque del Porto de Portugal, siendo desequilibrante, pasador y autor de goles para su equipo.



En esa misma escuadra también hace diferencia Mateus Uribe como volante central.



Jefferson Lerma, del Bournemouth de la segunda división inglesa, continúa como titular indiscutido en la función de mediocampista de marca.



Alfredo Morelos, en el fútbol escocés, mantiene su cuota goleadora en el Rangers, siendo uno de los hombres más efectivos de su equipo esta temporada.



En la liga alemana también se destaca John Córdoba, delantero potente y goleador del Hertha Berlin y quien también busca cupo en la Selección.



En España hay otro goleador que se mantiene muy activo y es el samario Luis Suárez, del Granada.

La cara opuesta

Mientras unos pasan un buen momento, otros están en dificultades por diferentes motivos.



Santiago Arias y Falcao García se mantienen alejados de las canchas desde hace varias semanas por serias lesiones que les han impedido actuar con el Leverkusen y el Galatasaray, respectivamente.



Tanto el lateral como el delantero, por el tiempo de recuperación, es fijo que no estarán para los partidos de la eliminatoria del mes de marzo.



Entre tanto Dávinson Sánchez poco juega en el Tottenham, equipo donde pasó de ser titular indiscutido a un habitual suplente en la era del técnico José Mourinho.



Los laterales izquierdos de la Selección, Frank Fabra y Johan Mojica, no presentan buen nivel en Boca y Elche de España, aunque el primero inició pretemporada con su club, pero el remate del 2020 no fue el mejor.



Por su parte Juan Fernando Quintero, el heredero natural de James, hace meses que no tiene competencia por su fichaje para un equipo chino.