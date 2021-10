Brasil tropieza contra Colombia el mismo día que Neymar abre las puertas del adiós

Neymar, como otras estrellas, ventiló "condiciones de cabeza" para justificar un posible adiós. El día en que se divulgaron sus palabras con sabor a despedida, protagonizó una de sus actuaciones más opacas con Brasil, que cortó su racha de triunfos pero está a un suspiro de Catar-2022.



El 10 de la 'Seleção' fue incapaz de vulnerar la defensa de Colombia, sostenida por el portero David Ospina, y el domingo firmó su tarde con más pases errados (15) en un juego del clasificatorio sudamericano, según el sitio estadístico Opta.



El 0-0 en la ciudad caribeña de Barranquilla firmó en nueve la racha récord de victorias consecutivas de la 'Canarinha' en el inicio del clasificatorio, y dejó al líder Brasil con 28 puntos, una cifra que lo sitúa a un paso de la Copa Mundo a falta de poco menos de la mitad del premundial.



"Tal vez las expectativas sobre él son que haga genialidades siempre y marque la diferencia a toda hora. Es un jugador excepcional, porque hace jugadas excepcionales, excepcionalmente y no rutinariamente. Es un jugador diferente, sabemos de esa condición. Fue muy bien marcado", dijo el técnico Tite.



Aunque Ospina lo privó del gol en un remate de fuera del área en el inicio del partido, Neymar, ausente en la victoria (3-1) contra Venezuela por suspensión, lució desconectado, a tono con un Brasil de récords a dos manos pero de fútbol sin brillo.



"Neymar jugó un pésimo partido en el segundo tiempo contra Colombia. No acertó una jugada, un drible, un pase", escribió Walter Casagrande, mundialista con Brasil en México-1986, en el portal Globo Esporte.



"Mi última Copa del Mundo"

El astro del Paris Saint Germain, de 29 años, ha tenido un comienzo de temporada poco lúcido, con apenas tres goles en diez partidos con los parisinos y la selección.



Aunque tuvo un rendimiento destacado en buena parte de la Copa América, que Brasil perdió con Argentina en el Maracaná en julio, le ha costado encontrar su tope físico en el arranque de la liga y la Champions.



El tridente del PSG, que encabeza junto al argentino Lionel Messi y el francés Kylian Mbappé, aún no engrasa y pareciera que a 'Ney' se le escapa el tren del Balón de Oro.



"Todavía no empezó la temporada para Neymar. Sus declaraciones están en sintonía con su rendimiento. A veces se acuerda que es Neymar y saca algún truco, pero está apagado", opinó el exfutbolista y comentarista argentino Diego Latorre en Twitter.



El astro brasileño abrió varios interrogantes sobre su futuro en unas declaraciones divulgadas horas antes del partido contra Colombia y que plantean dudas sobre el efecto de la presión en él, una situación padecida por otras estrellas, como la gimnasta estadounidense Simone Biles, el ciclista neerlandés Tom Dumoulin y la tenista japonesa Naomi Osaka.



"Creo que será mi última Copa del Mundo. La encaro como la última porque no sé si tendré más condiciones, de cabeza, de aguantar más fútbol", dijo el atacante en un fragmento del documental "Neymar Jr, Dinastía de Reyes".



Poca suerte

El de Catar sería el tercer Mundial de Neymar tras Brasil-2014, en el que se ausentó por lesión en la derrota 7-1 contra Alemania en semifinales, y Rusia-2018, donde presenció desde la cancha la caída en cuartos con Bélgica.



Los títulos con el equipo nacional le han sido esquivos, salvo el oro olímpico en Rio-2016. Además del 'Maracanazo' de Messi, se ausentó por lesión de la Copa América-2019 que ganó Brasil.



Pese a que su talento no admite duda y es el segundo máximo artillero de la 'Seleção', por detrás de Pelé (77 goles contra 69), en su país su imagen polariza, en parte por sus escándalos fiscales y señalamientos de violencia sexual.



"No sé qué más tengo que hacer con esta camisa para que la gente empiece a respetarme", dijo tras la victoria 2-0 ante Perú en septiembre.



Pese a todo, es la carta fuerte de Tite -que ha ganado 31 de los 40 partidos oficiales disputados, con apenas dos derrotas- para vencer a Uruguay el jueves en Manaos y soñar con el sexto título mundial.



Para Casagrande, el sueño mundialista, por ahora, es utopía: "Con el fútbol presentado actualmente, la selección brasileña no tiene la mínima chance de ganar el Mundial".