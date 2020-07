¡Bomba! James Rodríguez le pidió a Zidane que no lo convocara para duelo del Real Madrid ante Bilbao

Francisco Henao

El divorcio entre James Rodríguez y el técnico Zinedine Zidane parece total. Cuando se creía que podía haber reconciliación, después de unas declaraciones del colombiano en las que decía que no sabía por qué no jugaba, el distanciamiento se recrudeció este domingo con una revelación que hizo el timonel del Real Madrid.



Después del partido que el equipo blanco le ganó al Bilbao 1-0, en rueda de prensa a Zidane le preguntaron qué era lo que pasaba con James, que no había sido tenico en cuenta en la lista de elegidos.



"Ha querido quedarse fuera por el tema suyo", dijo de manera contundente Zidane, dejando claro que fue el propio jugador quien pidió no ser tenido en cuenta para este juego.



Ante la insistencia de los periodistas, de que aclarara mucho más el tema, el técnico se limitó a decir que "ya respondí y no voy a entrar más en el juego de ustedes".



De esa forma queda claro que la relación está totalmente rota y que los días de James en el Real Madrid, en donde ha jugado solo 78 minutos desde el regreso del torneo, están contados.