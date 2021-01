Boca Juniors y River Plate juegan un clásico clave con colombianos a bordo

Daniel Molina Durango

Boca y River, los clubes más populares del fútbol argentino, volverán a enfrentarse luego de 14 meses, en un reencuentro largamente esperado que se jugará el sábado (7:30 de la noche) en la recta final de la Copa Diego Maradona y antes de la participación de ambos en las semifinales de la Copa Libertadores.



'Xeneizes' y 'Millonarios' se medirán a puertas cerradas en La Bombonera por la cuarta y penúltima fecha de la segunda ronda del torneo, en el primer cotejo entre ambos desde el 22 de octubre de 2019, con triunfo de los auriazules (1-0), pero con festejo para los de la banda roja, que superaron esa eliminatoria rumbo a la final de aquella Copa Libertadores.



Desde entonces, la organización de los torneos locales y el extenso paréntesis por la pandemia en Argentina impidieron que volvieran a cruzarse, hasta que el reciente sorteo de la segunda fase de la Copa Maradona determinó que ambos iban a compartir el Grupo A de la Fase Campeón, que los tiene como protagonistas.

En efecto, y más allá de que el gran objetivo de ambos es la Copa Libertadores, Boca y River mandan en las posiciones del Grupo A con 7 puntos a dos fechas de la gran finalísima, con ventaja mínima para los auriazules, que tienen un gol más de diferencia (+4, contra +3) de cara a la definición.



Pero Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo, los conductores de ambos equipos, todavía no mostraron sus cartas, ya que los dos también tienen por delante las semifinales de la Libertadores, en las que se enfrentarán sucesivamente contra los brasileños Santos (6 de enero) y Palmeiras (5 de enero), en Buenos Aires.



Sin problemas físicos en el equipo local, Russo evalúa si incluir al estelar Carlos Tevez o darle más descanso antes de la serie copera, pero la idea del experimentado entrenador es presentar un equipo mixto, con parte de los titulares habituales y algunos suplentes, aunque varios son jugadores de experiencia.



Las dos escuadras tienen jugadores colombianos en sus filas. En Boca brillan Fabra, Campuzano, Villa y Cardona, mientras que en River hacen lo propio Carrascal y Santos Borré.

River, exigido

or el lado del conjunto visitante, Gallardo tiene en cuenta que River tendrá un día menos de descanso para el partido por la Libertadores, y que no contará con los lesionados Milton Casco y Fabrizio Angileri para el lateral izquierdo, mientras que el chileno Paulo Díaz recién fue dado de alta por una dolencia en la cadera y sería reservado para la Copa.



El entrenador de River dio a conocer una lista de 23 convocados con buena parte de su once titular, pero también hay en la nómina varios juveniles que podrían tener la oportunidad de disputar el cotejo más importante del fútbol argentino.



Además de Boca y River, la penúltima fecha de la segunda fase de la Copa Maradona empezará el sábado con el partido entre Rosario Central y Defensa y Justicia, mientras que el domingo jugarán Independiente-Arsenal, Patronato-Lanús, Newell's-Vélez y Central Córdoba-Racing.



El lunes jugarán Aldosivi-Unión, San Lorenzo-Gimnasia, Talleres-Banfield, y el martes completarán Godoy Cruz-Estudiantes, Huracán-Argentinos Juniors y Atlético Tucumán-Colón.