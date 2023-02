Benzema, Haaland, Mané... la revancha en la Liga de Campeones tras perderse el Mundial

Karim Benzema, Erling Haaland, Sadio Mané o Christopher Nkunku se perdieron por distintas razones la cita planetaria en Catar, pero tendrán su revancha a nivel europeo en la Liga de Campeones, con el comienzo de los octavos de final el martes.

- El rey Benzema de regreso -

Todo el mundo recuerda todavía la fantástica campaña europea que realizó el año pasado con el Real Madrid (15 goles), equipo al que llevó a la gloria en la Champions tras una epopeya épica.



El Balón de Oro 2022 se ausentó en Catar por una lesión del muslo izquierdo justo antes del primer partido de la selección francesa en el Mundial, y tiene problemas físicos recurrentes desde comienzos de temporada.



Benzema tuvo una lesión en la parte trasera del muslo izquierdo a principios de febrero, que lo dejó fuera una semana antes de unirse a sus compañeros para la final del Mundial de clubes que ganó el Real Madrid en Rabat (5-3 contra Al Hilal).



Por lo tanto, el francés debería poder enfrentarse al Liverpool en octavos.

- Mané, objetivo vuelta de octavos -

Tras un problema en el peroné derecho a principios de noviembre del que se operó inmediatamente, Sadio Mané tuvo que renunciar con gran pesar al Mundial-2022 con Senegal, después de haber sido campeón de África a principios de 2022.



El fichaje insignia del Bayern de Múnich en verano de 2022 volvió a correr el 24 de enero y a tocar el balón una semana después.



El entrenador bávaro Julian Nagelsmann prevé su regreso al entrenamiento en grupo la semana que viene, después de la ida de octavos de final de la Champions contra el PSG el martes (20H00 GMT).



Mané tendrá dos partidos de Bundesliga contra el Unión Berlín (26 de febrero) y en Stuttgart (4 de marzo) para preparar la vuelta contra los parisinos en el Allianz Arena el 8 de marzo.

- Nkunku, esperanza en Leipzig -

Un día antes de volar a al Mundial de Catar, el delantero centro francés del Leipzig y mejor goleador de la Bundesliga, Christopher Nkunku, tuvo que retirarse, víctima de una rotura del ligamento externo de su rodilla izquierda.



El entrenador del Leipzig, Marco Rose, fue prudente, pero la esperanza de poder integrarlo para el partido de ida contra el Mánchester City el 22 de febrero reapareció.



"Cristo" regresó al entrenamiento el 7 de febrero, aunque solo participó en una pequeña parte del inicio de la sesión de grupo.



Rose espera integrar completamente a Nkunku en el entrenamiento esta semana para darle tiempo de juego en el partido de Bundesliga el sábado en Wolfsburgo, y podría preparar su regreso contra el Mánchester City en el Red Bull Arena.

- Haaland, la hora de la verdad -

En su caso no fue una lesión, sino la caída de Noruega en la fase de clasificación, lo que le impidió viajar a Doha.



Pese a haber impresionado por su rápida adaptación en la exigente Premier League, donde ha pulverizado varios récords con el Mánchester City, el coloso noruego Erling Haaland sabe que le esperan con más ansias todavía en Europa.



Con cinco goles en cuatro partidos de la fase de grupos jugados, Haaland no ha perdido ni un ápice de su efectividad en la competición europea, pero deberá dar un paso más. "Mi objetivo es ganar la Champions League", afirmó en la revista GQ.



Para octavos de final contra el Leipzig se reencontrará con un equipo que no tuvo muchos problemas contra el Dortmund, pero en el que su actuación ha sido determinante para el resultado final: 3 victorias en las que convirtió tres dobletes frente a una derrota en la que guardó silencio.



Hay una pequeña duda sobre su estado físico, tras dejar el partido en el descanso el domingo contra el Aston Villa (3-1).