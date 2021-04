Bayern-PSG, una revancha adelantada de la última final de Champions League

Juan Carlos Pamo

Ante el Bayern Múnich, su verdugo en la final de la pasada Liga de Campeones en agosto, el París Saint-Germain intentará tomarse la revancha, aunque el duelo entre ambos llega ahora en cuartos de final del máximo torneo europeo, donde se miden este miércoles (2:00 p.m.) en Múnich en el duelo de ida.



Tras eliminar al FC Barcelona en la anterior ronda, el PSG tomó impulso en su intento de conquistar el primer título de campeón de Europa de su historia.



Se cobró ante el Barsa una revancha de la 'remontada' del 6-1 de 2017 en el Camp Nou. Y ante el Bayern quiere seguir el mismo camino.



Como a la protagonista de la película "Kill Bill", todavía le quedan nombres en su lista de malos recuerdos y el campeón de Alemania hace pensar automáticamente en la derrota 1-0 en la final de la pasada Champions, en Lisboa. Era la primera vez que el PSG llegaba a la final del torneo.



"(La final perdida) está en nuestra cabeza, siempre", admitió a la televisión TF1 el atacante Kylian Mbappé. "Ahora estamos en otro contexto, son dos partidos", señaló.



El técnico del Bayern, Hansi Flick, confía en poder controlar el partido ante el campeón de Francia. "Pocas cosas han cambiado desde la final. Debemos estar bien situados y reaccionar muy rápido cuando perdamos el balón. Es determinante también que no pensemos demasiado en no perder el balón y tener confianza en nuestro ataque", analizó este martes.



Desde la final de Lisboa, el PSG camina con cierta irregularidad. El sábado perdió 1-0 ante el Lille en la Ligue 1 y los hombres de Mauricio Pochettino dieron una imagen dubitativa, que les hizo perder el liderato de su campeonato nacional.



"Nos falta regularidad porque las cosas cambian de un día a otro", reconoció Pochettino.



Expulsado en el final del partido ante el Lille, Neymar encarna esos altos y bajos del PSG este curso, entre pasos por la enfermería, momentos de genialidad y enfados descontrolados.



El Bayern se presenta como un rival temible. Lleva 19 partidos invicto en la Liga de Campeones y el 'Rekordmeister' es favorito en este pulso de cuartos.



Sin embargo, las bajas podrían venir a ayudar al PSG, ya que el Bayern no podrá contar en toda la eliminatoria con su goleador polaco Robert Lewandowski, lesionado en una rodilla en la reciente concentración con su selección.



Serge Gnabry fue declarado baja este martes primero por dolor de garganta, que luego se confirmó como un caso de covid-19, y la responsabilidad en la punta del ataque parece recaer ahora en Eric Maxim Choupo-Moting, un exjugador del París SG.



Kingsley Coman y Leroy Sané le respaldarían en los extremos y Thomas Müller como 'electrón libre'.



La ausencia sobre todo de Lewandowski, último premio FIFA The Best, puede ser un alivio para la defensa parisina.



"Es un gran jugador para ellos, se puede decir entre comillas que es una gran noticia para nosotros, pero no me gusta alegrarme de las lesiones de los demás", señaló Mbappé.



Más allá de las ausencias, el Bayern es un bloque compacto y lo demostró el sábado al ganar 1-0 al RB Leipzig, en un partido muy importante en la carrera por el título en la Bundesliga.



En el plantel parisino, las ausencias por covid-19 de Marco Verrati y Alessandro Florenzi, por suspensión de Leandro Paredes y por lesión de Mauro Icardi y Layvin Kurzawa suponen un serio contratiempo para Pochettino, al verse privado de cinco titulares de la victoria 4-1 en Barcelona en la ida de los octavos de final.



"Contra el Bayern no podemos cometer ningún error", señaló el arquero costarricense del PSG, Keylor Navas, en una entrevista a France Football. "Pero estoy convencido de que con todas nuestras cualidades tenemos las armas para ganar", señaló.

- Equipos probables:

Bayern Múnich: Neuer - Pavard, Boateng (o Süle) , Alaba, Lucas Hernández - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Coman - Choupo-Moting

Entrenador: Hansi Flick (ALE).



París SG: Navas - Kehrer, Marquinhos (cap) , Kimpembe, Diallo - Danilo, Gueye - Di María, Neymar, Mbappé - Kean

Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG)

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)