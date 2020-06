Bayern Múnich recupera a Lewandowski y Müller para la fiesta por un nuevo título

Juan Carlos Pamo

Ausentes el fin de semana por sanción en la victoria del Bayern Múnich contra el Borussia Mönchengladbach (2-1), el club bávaro recupera a sus dos principales armas ofensivas, Robert Lewandowski y Thomas Müller para el partido del martes contra el Werder Bremen, que puede dar ya el título al equipo muniqués.



Con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Borussia Dortmund, y sólo tres jornadas para el final del campeonato, al Bayern le basta una victoria para sumar su 30º título, el octavo consecutivo y mantener, además, las opciones de conquistar esta temporada un triplete.



Con 30 goles, Lewandowski es el líder destacado de la clasificación de los goleadores de la Bundesliga y Müller ha dado esta temporada 20 asistencias en el torneo, a una del récord de la competición, además de marcar con 7 tantos.



"Ellos nos hacen buenos", admitió el técnico Hansi Flick. Ambos recuperarán con casi total seguridad, su puesto en el once titular, sobre todo teniendo en cuenta que en el club tienen prisa por celebrar el título: "Queremos acabar el trabajo el martes", declaró el entrenador el sábado tras la victoria ante el 'Gladbach'.



"Queremos conseguir el campeonato de liga lo más rápido posible", coincidió el centrocampista Joshua Kimmich.



Todo parece estar de cara para el gigante bávaro. Suma seis victorias en otros tantos partidos desde la reanudación del campeonato a mediados de mayo, tras dos meses de suspensión por la pandemia del nuevo coronavirus; son 10 los triunfos consecutivos en la Bundesliga; el Bayern ha ganado en sus últimas 12 visitas a Bremen y el equipo local, pese a ganar el fin de semana, ocupa aún puestos de descenso.



"Estamos en una racha goleadora y queremos continuar así", enfatizó Flick, que puede sumar su primer título como entrenador del Bayern, algo que parecía impensable cuando sustituyó, de manera interina, a Niko Kovac, víctima de los malos resultados.



En la primera vuelta, los bávaros ya se impusieron por un claro 6-1, con tres goles de Philipp Coutinho, dos de Lewandowski y otro de Müller, pero esta vez el mediapunta brasileño, cedido por el Barcelona, no estará presente en la cancha, aquejado de un problema en el tobillo.



En el caso de que el Bayern no gane, el título podría caer el miércoles, dependiendo entonces del resultado del Dortmund ante el Maguncia (15º), uno de los equipos implicados en la zona de descenso.



Con el colista Paderborn casi descendido (está ocho puntos por detrás de la salvación) , la permanencia parece que se la jugarán el Werder Bremen y el Fortuna Düsseldorf (ambos con 28 puntos) y el Maguncia (31).



Entre los tres se jugarán el otro puesto de descenso y, como mal menor, un play off por la permanencia.



El histórico Werder Bremen, cuatro veces campeón de su país (la última en 2004) y siete veces subcampeón, está a un paso de tener que jugar en la segunda división alemana, una categoría que sólo disputó en una ocasión desde la creación de la Bundeliga en 1963. Acabaría con 39 años ininterrumpidos de este club en la élite.



En la pelea por la 'Champions', el Leipzig (3º con 62 puntos) podría asegurar prácticamente el podio si derrota al Fortuna (16º), mientras que Bayer Leverkusen (57 puntos) deberá defender su cuarta plaza ante el Borussia Mönchengladbch (56). Reciben a Colonia (12º) y Wolfsburgo (6º), respectivamente.





Programa de la 32ª jornada:

Martes:

B. Mönchengladbach - Wolfsburgo

Friburgo - Hertha Berlín

Werder Bremen - Bayern Múnich

Unión Berlín - Paderborn

Miércoles:

Eintracht Fráncfort - Schalke

RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf

Augsburgo - Hoffenheim

Bayer Leverkusen - Colonia

Borussia Dortmund - Maguncia