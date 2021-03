Barcelona y Messi impresionan para seguir el ritmo del Atlético en la Liga de España

Juan Carlos Pamo

El FC Barcelona (2º) goleó 6-1 en su visita a la Real Sociedad (5ª), con dobletes de Lionel Messi y Sergiño Dest, este domingo en el cierre de la 28ª jornada de LaLiga, y se mantuvo a cuatro puntos del líder, el Atlético, que poco antes venció 1-0 al Alavés (19º).



La batalla entre los tres primeros clasificados no ha experimentado por lo tanto cambios este fin de semana, ya que el Real Madrid (3º) ganó 3-1 al Celta de Vigo (11º).



El equipo de Zinedine Zidane había aprovechado para aproximarse provisionalmente a tres puntos del Atlético, que ahora vuelven a ser seis, y para ponerse en el segundo puesto, que el Barça pudo recuperar este domingo, con dos puntos más que el Real Madrid gracias a su triunfo en el Reale Arena de San Sebastián.



El francés Antoine Griezmann, ex de la Real Sociedad, abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 37, aprovechando un rechace del arquero Álex Remiro en un remate del también francés Ousmane Dembelé.



El estadounidense Sergiño Dest amplió la cuenta del equipo catalán con un doblete, primero en el 43, con un disparo cruzado a pase del argentino Lionel Messi, y en el 53 tras un pase de la muerte de Jordi Alba que despejó la defensa blanquiazul pero que tocó en Dest para terminar entrando.



El cuarto del Barcelona lo firmó Messi (56), que no falló en un mano a mano ante Remiro tras un pase largo de Sergio Busquets, y Dembelé firmó el quinto en una jugada personal en la que arrancó desde lejos (71).



Messi logró el sexto de su equipo en el 89, con otro certero remate, en ese caso con asistencia de Alba.



Ander Barrenetxea había firmado en el 77 el tanto del honor de los locales. Es la quinta victoria consecutiva para el Barcelona en la Liga.



"El equipo ha mejorado mucho. Llevamos muchos partidos sin perder, pero todavía vamos por detrás del Atlético", recordó el entrenador del equipo azulgrana, Ronald Koeman. "Hay que seguir, va a haber lucha hasta el final", apuntó el técnico holandés, que este domingo cumplió 58 años.

- Suárez y Oblak, decisivos -

Poco antes de ese partido, el Atlético de Madrid se enfrentó a otro equipo del País Vasco, el Alavés (19º) , pero en calidad de local y con victoria por la mínima (1-0) .



El uruguayo Luis Suárez fue el autor del único tanto del partido, en el minuto 54, rematando de cabeza un centro de su compañero inglés Kieran Trippier.



El atacante charrúa tuvo que compartir protagonismo con el arquero esloveno Jan Oblak, que en el 86 detuvo un penal a Joselu Mato, que hubiera supuesto el empate para el equipo vasco, que está en puestos de descenso.



Luis Suárez suma 19 tantos esta temporada en LaLiga y es segundo en la tabla de máximos anotadores, a cuatro de Messi, que tras sus dos goles del domingo suma 23.



El Atlético celebró en sus redes sociales el gol número 500 como profesional del atacante charrúa.



El club rojiblanco reencontró con la victoria tras el empate del pasado fin de semana en el derbi en Getafe y la eliminación esta semana, a manos del Chelsea inglés, en los octavos de final de la Liga de Campeones.



"Más allá de la eliminación del otro día, el trabajo del grupo está siendo extraordinario. Siempre hay una intención, una disponibilidad, una búsqueda, un compromiso", celebró el entrenador argentino del Atlético, Diego Simeone, que consideró "muy importantes" los puntos de este domingo.



En el resto de partidos del domingo, el Villarreal (7º) confirmó su reacción en la carrera por los puestos europeos al ganar 2-1 al Cádiz (15º).



Gerard Moreno (5 de penal , que logró su decimosexto tanto en esta Liga y que se retiró con un problema físico en los últimos instantes, y el colombiano Carlos Bacca (67) firmaron los tantos del equipo amarillo, antes de que Álex Fernández acortara en el 69 para los andaluces.



En los otros partidos del domingo, el Granada (8º) perdió 2-1 en el terreno del Valencia (12º), mientras que Getafe (14º) y Elche (17º) empataron 1-1.