Francisco Henao

Barcelona vs Bayern, Messi vs Lewandowski, choque de trenes en Liga de Campeones

Dos trenes poderosos chocarán este viernes en Lisboa (2:00 p.m.) buscando un cupo para las semifinales de esta extraña —pero igual de apasionante— Liga de Campeones de Europa, que tuvo que llevar a cabo su fase final en una sola sede a causa de la pandemia del coronavirus.



Por un lado estará el Barcelona, que más allá de las dudas que dejó en el juego del sábado pasado ante el Nápoles (victoria por 3-1), tiene en sus filas a un Lionel Messi decidido a consagrarse de nuevo levantando la ‘Orejona’, una tarea nada sencilla porque al frente estará un Bayern en forma óptima, que cuenta con los goles del polaco Robert Lewandowski, ese delantero que todo lo hace bien.



¿Pesará más la inventiva de Messi sobre esa estructura hecha equipo gobernada por Lewandowski?



La temporada, en términos generales, ha sido un verdadero padecimiento para el Barcelona de Quique Setién, eliminado de la Copa del Rey y derrotado en la Liga Española, donde el título fue para el Real Madrid.



Por eso, esta Champions de definiciones a un solo partido luce como el escenario perfecto para que los blaugranas puedan ganar su sexta ‘Orejona’, un torneo que les es esquivo desde el 2015, último año en el que la pudieron conquistar.



Sin embargo, el equipo catalán no ha mostrado lo mejor de su juego. De hecho, sufrió bastante en el segundo tiempo del partido de octavos de final contra en Nápoles, cuando el equipo italiano adelantó líneas y se volcó contra el arco de Ter Stegen.



Pero es justamente allí cuando emerge la figura de Messi, uno de los pocos futbolistas en el mundo que son capaces de cambiar un partido con su talento descomunal.



La clave está en el ataque

La clave del Barsa pasará por el talento de su máxima figura y por el buen engranaje que haya en el once inicial que elija Setién, en donde se prevé que estarán Luis Suárez y Antoine Griezmann en la delantera.



“Somos el mejor equipo del mundo, pero en la Liga no reflejamos esto en los últimos partidos, por eso perdimos. Pero tenemos a Leo (Lionel Messi), tenemos a otros jugadores, y si lo hacemos bien, podemos ganarle a cualquiera” declaró Arturo Vidal, volante blaugrana con pasado en el conjunto de Múnich.



Frente al equipo azulgrana, que solo mira a la Champions como forma de salvar el año, está el imponente Bayern, que ganó con autoridad la Bundesliga con 13 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund, y la Copa de Alemania.



La meta de los bávaros, sin duda alguna, es lograr el famoso ‘triplete’ de la mano de un grupo de jugadores consolidados como Lewandowski, quien suma trece goles en la actual edición y está a solo cuatro de igualar el récord de Cristiano Ronaldo como máximo anotador en un solo torneo.



Pese a ser un equipo netamente ofensivo, el Bayern respeta al Barsa, tal y como lo reconocen sus jugadores.



“El Barcelona no ganó la liga española y ha mostrado algunos problemas, pero a partido único puede pasar cualquier cosa”, advirtió el delantero Thomas Muller, que en este Bayern está jugando como una especie de mediapunta.



Por su parte, el volante Leon Goretzka afirmó que la mayor preocupación de su equipo pasa por el nivel de Messi. “Sabemos que el fútbol es un deporte colectivo, pero él es un jugador fuera de lo común”.



A las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, rodará el balón en un solitario estadio Da Luz, que recibirá un partido que bien podría ser una auténtica y digna final adelantada.

Ficha técnica

Estadio: Da Luz.

Árbitro: Damir Skomina (Eslovenia).

Hora: 2:00 p.m.

Posibles formaciones



Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Vidal, Messi, Suárez y Griezmann.

DT: Quique Setién.



Bayern Múnich: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Hernández, Thiago Alcántara, Goretzka, Gnabry, Perisic, Muller y Lewandowski.

DT: Hans-Dieter Flick.



Incidencias: Partido de los cuartos de final de la Champions League.

Datos

10 partidos oficiales han jugado. Los alemanes ganaron 6, por 2 de los catalanes.



5 Champions tienen en su palmarés tanto el Barsa como el Bayern.



31 goles ha marcado Lionel Messi en lo que va de la temporada.



53 tantos tiene Lewandowski, sumando todos los torneos de esta temporada.