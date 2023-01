"Barcelona es uno de los 19 equipos que quiere a Linda Caicedo": agente de la futbolista

Los equipos europeos que están interesados en fichar a Linda Caicedo no ven la hora de que llegue el 22 de febrero. Ese día la futbolista vallecaucana cumplirá 18 años y podrá decidir, junto con su representante Cisco Terrero, a qué cuadro le dará el sí para jugar en las próximas temporadas.



Aunque desde hace un par de años se viene especulando con que la jugadora había tenido acercamientos con el F.C Barcelona, al parecer otros equipos del Viejo Continente también están en la puja por quedarse con sus servicios.

Así lo confirmó su representante en la mañana de este jueves en conversación con Blu Radio: “legalmente no hemos podido finalizar nada, pero lo que sí puedo confirmar es que Barcelona es uno de los 19 equipos con los cuales hemos tenido reuniones y conversaciones”, manifestó Torreros.



De momento solo se sabe públicamente que al interés del Barcelona se sumó el del Bayern Münich de Alemania y el Chelsea de Inglaterra, por lo que el representante de la futbolista agregó que le meterán el acelerador al análisis de las propuestas para que la llegada de Caicedo al fútbol europeo se dé lo más pronto posible.



Por su parte, la futbolista, que está de vacaciones en Europa, dijo en una entrevista con el diario The Guardian que jugar en el viejo continente es un sueño que ha tenido desde pequeña y que se siente lista para cumplirlo.



“No solo quiero crecer como futbolista, sino mejorar, conocer otra cultura. Este es el mejor momento para salir y aprovechar que cumplo 18 años”, dijo la futbolista, que fue elegida como la mejor jugadora de la Copa América Femenina de mayores que se disputó en Colombia en 2022.



Entre tanto, el representante de Caicedo agregó que la decisión de a qué club llegará estará 100% de acuerdo con la voluntad de la jugadora. “Es mi deber, pasión y honor protegerla a ella, no solamente en lo futbolístico sino en lo mental. Ojalá que sea uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano en los últimos años”, concluyó torrado.



Linda Caicedo recibió el pasado mes de diciembre el premio a mejor jugadora joven del mundo del 2022 otorgado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (Iffhs). También fue segunda en los premios Globe Soccer Award, en los que quedó detrás de la española Alexia Putellas que juega en Barcelona y ganó el Balón de Oro que otorga la Fifa.



Durante el años pasados, la vallecaucana también tuvo buenas presentaciones en el Mundial Femenino Sub-17, en el que fue subcampeona con la Selección Colombia, galardonada con el balón de plata y se quedó con la bota de bronce.



Para el 2023, además de su eventual paso al fútbol de Europa, se espera que sea la figura del seleccionado nacional en la Copa del Mundo de mayores que se disputará desde el próximo 20 de julio hasta el 30 de agosto.