Barcelona, con Messi en racha, abre ante el PSG los octavos de Champions

Alejandro Cabra Hernandez

El Barcelona, con su capitán Lionel Messi en plena racha goleadora, espera el martes al París Saint-Germain en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, con la remontada de 2017 en el recuerdo.



"Será una eliminatoria muy interesante por la trayectoria de mejoría del Barça en los últimos meses y por la calidad de ellos", dijo este lunes en rueda de prensa el técnico azulgrana, Ronald Koeman.



El equipo azulgrana afronta el encuentro comandado por un alegre Messi, autor de un doblete y de la asistencia de un tercer tanto en la victoria sobre el Alavés en Liga el sábado (5-1).

Lea también: ¿Messi se quedará en el Barcelona? Esto dice Ronald Koeman, técnico blaugrana



Segundo mejor goleador del campeonato español con 15 tantos, uno menos que su excompañero Luis Suárez, el capitán azulgrana parece haberse aislado de las polémicas deportivas y extradeportivas que afectan a su equipo.

'Messi comprometido'

"Está comprometido al 100% con el Barcelona, quiere hacer una gran temporada con su club de toda la vida", dijo este lunes el lateral del Barça, Jordi Alba.



Aunque el astro argentino, que acaba contrato en junio aún no ha renovado, parece haber aparcado por el momento todo el ruido a su alrededor, incluido el que lo sitúa en el PSG la próxima temporada, para volver a mostrar su mejor versión.



Con ocho goles en los últimos cinco encuentros ligueros, el de Rosario ha recuperado puntería y sigue siendo el catalizador de un Barcelona, que desde el regreso de la fiestas navideñas ha ido hacia arriba.



El equipo azulgrana ha ganado once de sus últimos trece encuentros ligueros con el liderato del argentino, que junto a su tradicional buena asociación con Jordi Alba, ahora también ha descubierto su conexión con el joven Pedri.



Y es que junto a Messi, el buen momento de Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong sirve para afilar la punta de ataque del Barça, cuyos principales problemas está en la zaga, donde Koeman ha descartado al central uruguayo Ronald Araujo, pero podría recuperar a Gerard Piqué.



"Araujo no llega y Piqué tenemos buenas sensaciones sobre su físico", dijo el técnico azulgrana, precisando que "mañana decidiremos".

Un PSG sin Neymar

La lesiones son el principal lastre para el PSG que aterrizará en el Camp Nou sin su estrella brasileña Neymar, víctima de una lesión en el aductor izquierdo.



El técnico argentino del PSG, Mauricio Pochettino, tampoco podrá contar con su compatriota Ángel Di María, también lesionado con lo que pierde a dos de sus pilares en la construcción del juego.



"Está claro que ausencias como las de Neymar o Di María son importantes, pero tenemos un grupo de jugadores que están deseosos de jugar este partido y seguro que al que le toque jugar mañana va a cumplir su rol", aseguró este lunes Pochettino en rueda de prensa.



Sin Neymar, Pochettino probablemente dará las llaves del ataque parisino a su joven estrella francesa Kylian Mbappé.



"Siempre el equipo va a estar preparado para competir, las condiciones son las que son, pero vamos a estar preparados mañana para competir al máximo y tratar de ganar el partido", añadió Pochettino, sobre cuyo equipo todavía planea la épica remontada de 2017 cuando el Barcelona ganó 6-1 al PSG en la vuelta de octavos de final, levantando el 4-0 en contra de la ida.



El martes en el Camp Nou, el equipo parisino, finalista el pasado año de la Champions, su gran obsesión, tendrá una oportunidad para empezar a dejar atrás ese fantasma.



Y el Barça buscará un resultado que confirme su particular 'remontada' en la temporada actual y sus aspiraciones a la corona continental.



Equipos probables:



FC Barcelona: Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann. Entrenador: Ronald Koeman (NED)



Paris SG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Verratti, Paredes - Kean, Icardi, Mbappé. Entrenador: Mauricio Pochettino (ARG)