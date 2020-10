Barcelona cede un empate ante Alavés que le distancia de Real Madrid y Atlético

Juan Carlos Pamo

El FC Barcelona (12º) no pasó del empate (1-1) este sábado en casa del Alavés (13º) en la 8ª jornada de LaLiga española y ve cómo se alejan en la clasificación el Real Madrid (1º), que goleó 4-1 al Huesca (18º) y el Atlético de Madrid (3º) , que superó por 3-1 a Osasuna (9º).



Aunque el equipo culé saltó al terreno de juego al ataque, fue el Alavés quien se adelantó en el marcador por medio de Luis Rioja (31), que aprovechó un enorme error del arquero azulgrana, el brasileño Neto Murara.



El Barsa buscó insistentemente el empate primero, que llegó a través de Antoine Griezmann (63), y luego la victoria, pero Fernando Pacheco, guardameta vitoriano, frustró los intentos de los de Ronald Koeman.



"Estoy preocupado por el rendimiento arriba. No es un tema de actitud, pero sí de tener más acierto de cara a puerta. Nos pasó contra la Juventus y hoy también", declaró el entrenador neerlandés al final del encuentro.



Los culés gozaron de dos grandes oportunidades en los primeros compases del partido, de Ansu Fati (12) y Lionel Messi (23).



Tras un contagolpe frustrado del Alavés, Gerard Piqué cedió el balón a Neto dentro del área, el brasileño se hizo un lío con la bola y Rioja se lanzó con todo para robársela y marcar el primero de los vitorianos (31).



Tras el paso por vestuarios, Griezmann aprovechó una pérdida del Alavés para hacerse con el esférico dentro del área rival y picarlo suavemente (63) para salvar la salida de Pacheco e igualar.



Con este empate el Barcelona sigue sin despegar en LaLiga y marcha 12º con apenas 8 puntos, a ocho ahora del Real Madrid y a seis del Atlético, aunque con un partido menos que los de Zinedine Zidane.



El Madrid inauguró los partidos de este sábado con una goleada (4-1) sobre el Huesca.



El belga Eden Hazard, aquejado de varias lesiones desde que llegara al Real Madrid en 2019, abrió el marcador con un zurdazo en el tramo final de la primera parte (40), mientras que el francés Karim Benzema (45 y 90) y el uruguayo Federico Valverde (54) fueron los otros autores de los goles blancos.



En su primer partido como titular esta temporada, Hazard inauguró su casillero de goles esta campaña con un zurdazo desde unos 22 metros que entró pegado al palo del arco defendido por Andrés Fernández (40).



"Contento por su partido. Sabemos la calidad que tiene Eden, lo necesitábamos en la primera parte porque después de su primer gol el partido ha sido diferente", destacó Zidane.



Sin tiempo para recuperarse de ese primer golpe, el Huesca encajó el segundo gol poco después, obra de Benzema (45).



Los de Zidane sentenciaron el duelo al inicio del segundo tiempo, en un centro de Benzema que envió a la red Valverde con un disparo cruzado (54).



El delantero David Ferreiro recortó diferencias pero nuevamente Benzema acabó con cualquier posibilidad de sorpresa (90).



Horas más tarde, Joao Félix cerró su particular semana fantástica tras su buena actuación el martes en Liga de Campeones frente al RB Salzburgo (3-2), donde anotó dos goles, y este sábado marcó otros dos para el Atlético en El Sadar.



La perla portuguesa adelantó a los suyos en el 43 de penal. Pese a fallar una nueva pena máxima al comienzo de la segunda mitad (47), el joven no se arrugó y logró el segundo en el minuto 69.



Osasuna metió el miedo en el cuerpo a los aficionados atléticos con el gol de Ante Budimir en el 80, pero la reacción de los visitantes no se hizo esperar y el uruguayo Lucas Torreira (89) aseguró la victoria colchonera.



El Real Madrid lidera la tabla con 16 puntos, dos más que la Real Sociedad (2ª), quien visita el domingo al Celta (17º) , Atlético y Cádiz (4º).



En otro partido del sábado, el Athletic de Bilbao (10º, 9 puntos) remontó en la recta final para ganar 2-1 en San Mamés al Sevilla (15º, 7 puntos).