¿Atlético o Real Madrid? Este sábado se define el título de la Liga de España 

Daniel Molina Durango

Después de treinta y siete partidos, el Real Madrid y el Atlético se jugarán hoy, en apenas noventa minutos, una Liga que los rojiblancos afrontan en ventaja y tras la que se auguran tiempos de cambios en el gigante blanco y en el Barcelona.



Los ‘colchoneros’, que buscan su undécimo título liguero, parten en cabeza de la clasificación del campeonato con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero no lo van a tener fácil en Valladolid (11:00 a.m.).



El equipo pucelano lucha por su vida y necesita los tres puntos y esperar a los resultados de Elche y Huesca para evitar el descenso a segunda división.



Los rojiblancos, con 83 puntos en la cima, tratarán de evitar el susto que se dieron el pasado fin de semana frente al Osasuna, en que tuvieron que remontar para ganar 2-1 gracias a un tanto de Luis Suárez.



El artillero charrúa es el cuarto mejor goleador del campeonato con 20 goles y ha contribuido decisivamente a sostener a los rojiblancos esta temporada.



El sábado sus goles serán más necesarios que nunca contra el Valladolid para evitar tener que mirar hacia Valdebebas, donde el Real Madrid recibe a un Villarreal (11:00 a.m.), que tiene un ojo puesto en la final de Europa League del 26 de mayo.



A los blancos solo les vale ganar y esperar un traspiés de los rojiblancos para tratar de alzar su 35º título liguero, el tercero con Zinedine Zidane al frente del banquillo blanco, mientras se espera a ver si sigue en el cargo.



El técnico galo, al que todavía le queda un año de contrato con el Real Madrid, se ha pasado las últimas semanas evitando las preguntas sobre su continuidad, lo que ha hecho que muchos empiecen a dar por hecho su salida.



Entre tanto, el capitán del Barcelona Leo Messi, que finaliza contrato con el club esta temporada, no estará hoy en el intrascendente último partido de Liga contra el Eibar (11:00 a.m.), informó el club azulgrana.



“De esta manera, el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América, después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla”, añadió el Barcelona.