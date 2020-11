Atlético Nacional se juega la permanencia en la Copa Suramericana al visitar al River uruguayo

Juan Carlos Pamo

De entrada Nacional tiene un objetivo esta tarde desde las 5:15 p. m. en Montevideo: anotar un gol que le permita romper el 0-0 inicial, marcador con el que River Plate se clasificaría gracias al gol visitante en el 1-1 del compromiso de ida de esta segunda fase de la Copa Sudamericana, en Medellín la semana pasada.



Además de esa intención, el conjunto antioqueño tiene varias tareas pendientes. La primera será dejar atrás los 15 partidos consecutivos recibiendo goles; la segunda, cumplir con las expectativas de los hinchas, ya que una gran mayoría está molesta por el desempeño del club, y la tercera, olvidarse del técnico Juan Carlos Osorio y la ausencia de Vladimir Hernández, uno de sus hombres más desequilibrantes, quien dio positivo para covid-19.

“Lastimosamente me encuentro en esa situación, por fortuna estoy asintomático, en casa llevando a cabo todas las recomendaciones del médico y esperemos que pronto pueda estar con el equipo. A todos mis compañeros les deseo la mejor de las suertes y estoy seguro que van a sacar un gran resultado”, indicó Hernández en un video que compartió el club.



El conjunto antioqueño llega a este encuentro en medio de una crisis por la falta de resultados en los últimos partidos (no gana hace 4 juegos), pero con las opciones abiertas tanto en Liga como en el torneo internacional.



El plantel fue despedido en la sede de Guarne el pasado lunes festivo por una multitud de hinchas que, con cánticos, le exigió al equipo mejorar.



Pompilio Páez será el encargado de dirigir el compromiso ya que el técnico interino, Alejandro Restrepo, no cuenta con la licencia internacional. “Sabemos que es un momento complicado pero hemos estructurado un plan para este partido tan importante, conocemos la responsabilidad y entre todos haremos las cosas para revertir esta situación”, manifestó Páez, del que aún se desconoce si continuará o no con el elenco ya que siempre ha sido el asistente del técnico Osorio.



“Vamos a pelear esa clasificación, mínimo debemos hacer un gol y saldremos a buscar el partido, esperemos que el plan sea muy bien ejecutado por los jugadores y hagamos el gran juego que todos estamos aguardando”.



Pompilio agregó que en Medellín el partido de ida se complicó por la expulsión de Yerson Mosquera, pero que ya eso quedó atrás y hay que concentrarse en el duelo crucial de esta tarde.



“Nosotros seremos fieles a nuestro estilo, respetando la pelota y compitiendo en el fútbol directo”.

El planteamiento rival

River Plate tampoco saldrá a especular aunque tenga la ventaja del gol visitante así lo aseguró a este diario el técnico Jorge Fossati.



“Si se hace algún cambio en cuanto a la estrategia lo analizo con las circunstancias del partido, no desde el inicio. Cada partido es diferente, tiene sus particularidades, pero eso no me cambia la idea que quiero de los equipos, normalmente los planteo de igual manera, no saldremos a especular, solo modificaremos algunos detalles”.



Así que River mantendrá su formación de 3-4-1-2, planteamiento de los últimos encuentros, ante Peñarol, Danubio y Nacional, en los cuales no perdió .