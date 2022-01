Atlético F.C. venció 1-0 a Boca Juniors Cali y se lleva el clásico caleño en la primera fecha de la B

Este sábado Atlético F.C, venció con la mínima diferencia al Boca Junior Cali por el debut en el torneo de la B 2022. El equipo dirigido por Giovanni Hernández se llevó el clasico caleño del campeonato de ascenso.



El encargado de darle la victoria al Atlético fue Carlos Mario Polo al minuto 23 del encuentro.



El otro encuentro que se vivió esta jornada fue el de Fortaleza vs. Atlético Huila. Al minuto 53' el Huila se fue en ventaja con gol de Ómar Duarte. Sin emabrgo, Fortaleza haría respetar la casa y le dio la vuelta con goles de David Cuperman y doblete de Kevin Aladesanmi.



Este domingo se levarán al cabo los encuentros entre Tigres vs. Real Cartagena y Valledupar vs. Real Santander.