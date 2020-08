Atlético de Madrid y Santiago Arias están listos para dar un paso clave en Liga de Campeones

Francisco Henao

El Atlético de Madrid se enfrenta este jueves al RB Leipzig en los cuartos de final de la Champions en Lisboa, buscando dar un paso más hacia la final del torneo continental y un título que dé brillo a su temporada.



Con el doloroso recuerdo de las finales de 2014 y 2016, las dos perdidas frente al Real Madrid, el Atlético acude a Lisboa para una atípica 'final a 8' que le lleve a borrar aquellos malos recuerdos.



Pero, el sueño de la 'Orejona' estuvo a punto de volver a truncarse este año incluso antes de viajar a Lisboa.



El domingo el atacante argentino Ángel Correa y el lateral croata Sime Vrsaljko daban positivo por coronavirus, haciendo temer más contagiados, aunque finalmente no hubo más contagiados y el Atlético pudo viajar.



"Se nos quedaron dos hombres importantísimos desde el corazón en el equipo, ojalá los podamos tener en el andar si seguimos en la competición" , dijo este miércoles el técnico, Diego Simeone.



"Vamos a dar la vida para conquistar el título y ojalá nos toque este año y demos la alegría a la gente, que se lo merecen más que nosotros" , advirtió el delantero Diego Costa, uno de los supervivientes de la final de 2014 perdida en el estadio de la Luz lisboeta.



El hispano-brasileño apunta a ser la apuesta de Simeone para liderar el ataque colchonero, apoyado por Marcos Llorente, reconvertido de centrocampista a atacante. El colombiano Santiago Arias será suplente.



El equipo rojiblanco, que eliminó al Liverpool, vigente campeón europeo, en octavos antes del parón del fútbol por la pandemia, ha vuelto del confinamiento en forma con siete victorias y cuatro empates en las últimas once fechas ligueras.



El Atlético remontó en esas últimas once jornadas del sexto al tercer puesto liguero, para cumplir su objetivo de estar en la Champions el próximo año, y ahora busca una 'Orejona' que dé brillo a su temporada.



Nadie escondió el alivio de que el sorteo emparejara al Atlético con uno de los teóricos equipos más débiles de cuartos, que busca dar la sorpresa en su tercer año en la máxima competición de clubes.