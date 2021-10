Atlético de Madrid-Liverpool, el plato fuerte este martes en la Liga de Campeones de Europa

Después del puente festivo y volviendo a la rutina, también estaremos disfrutando del regreso de la Champions luego del receso por las fechas de los compromisos internacionales con las selecciones.



En los partidos de este martes en la tarde, la gran novedad es el conjunto del PSG que tiene de vuelta al astro Lionel Messi, pero no podrá contar con el brasileño Neymar por dolores en los aductores.



El equipo parisino recibirá al RB Leipzig por el Grupo A, y tampoco tendrá en su nómina a los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María, los dos por lesión.



Por parte del City, el desplazamiento a Brujas podría permitir al equipo de Kevin de Bruyne superar al club belga en la clasificación de este Grupo.



En el B, se anuncia un atractivo duelo entre dos de los mejores entrenadores de Europa. Por un lado, los 'Colchoneros' de Diego Simeone, y por el otro los Reds de Jürgen Klopp.



Liverpool lleva dos victorias en dos partidos de Champions, contra AC Milan en Anfield (3-2) y en Porto (5-1), además de pulverizar el sábado al Watford (5-0) en Premier League, con un triplete de Roberto Firmino.



En el otro partido de la llave, el FC Porto recibe al AC Milán, que no ha iniciado bien su regreso a la Champions, tras siete años de ausencia: dos derrotas, contra Liverpool y Atlético Madrid.



En el Grupo C, parece estar todo decidido tras dos jornadas. Ajax, en plena forma, y Borussia Dortmund, con su "serial killer" Erling Haaland, parecen destinados a clasificar a octavos.



Los holandeses, que se pasean en su campeonato (7 victorias en 9 partidos, +30 como diferencia de goles favorable), tendrá un importante test en casa contra el Borussia, que ganó fácilmente al Maguncia el sábado en Bundesliga: 3-1, con un doblete del noruego.



En Turquía, entre Besiktas y Sporting Portugal, el objetivo será obtener una primera victoria en esta Champions, o un primer punto, con la óptica de sumar en busca de la tercera plaza que da acceso a la Liga Europa. De esta manera es como se realizará la jornada de hoy por la Champions.

Vuelve el Sheriff

Después conseguir una gran victoria en el Bernabéu sobre el Real Madrid, el Sheriff de Moldavia tiene el objetivo de sumar en la tabla frente al Inter, equipo que sólo cuenta con un punto por el empate conseguido en Ucrania.



De esta manera, con una victoria o empate antes los italianos mantendrían el liderato.



Real Madrid visita al Shakhtar ucraniano en donde espera conseguir una victoria y volver a le pelea del Grupo D.

Presencia de colombianos

Eder Álvarez Balanta y José Izquierdo con Brujas recibirán al Manchester City en Bélgica (11:45 a.m.).



Danilo Arboleda y Frank Castañeda con el Sheriff visitarán al Inter, partido que está programado para las 2:00 p.m.



Matheus Uribe y Luis Díaz con el Porto tendrán un partido atractivo frente al AC Milán, en Portugal, encuentro que será a las 2:00 p.m.