Atlético de Madrid cae en Sevilla y la Liga de España se aprieta

Juan Carlos Pamo

El Atlético de Madrid (1º) perdió 1-0 en su visita a Sevilla (4º) con lo que se aprieta la lucha por el título, con el Real Madrid a tres puntos y el Barsa, que juega el lunes contra el Valladolid, a cuatro.



El argentino Marcos Acuña (70) fue el autor del único gol del triunfo de un Sevilla que, con 58 puntos (a 8 del líder) aún no se descarta en la pelea por el título y prácticamente asegura su clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones.



Era una salida muy complicada para el líder de LaLiga y el equipo entrenado por Diego Simeone, que en los últimos 10 partidos del campeonato ha ganado 4, empatado 4 y perdido 2, y ha quedado eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones (frente al Chelsea), no la superó.



El castigo para el Atlético pudo ser incluso mayor, pero su arquero, el esloveno Jan Oblak, atajo un penal a Lucas Ocampos al poco de comenzar (8).



La ventaja para el equipo rojiblanco es que el Barcelona, que el lunes podría colocarse a un solo punto, y el Real Madrid jugarán el Clásico el próximo sábado, con lo que forzosamente se restarán puntos entre sí.



Aunque el Atlético tampoco lo tendrá fácil en su visita a un Betis que está quinto en la clasificación pese a no pasar del empate 1-1 frente al Elche (17º).



El delantero Borja Iglesias, uno de los jugadores béticos más en forma en las últimas semanas, adelantó al cuadro andaluz desde el punto de penal al cuarto de hora del partido (14).



Poco antes del descanso Pere Milla logró el tanto del empate (36) que deja al equipo ilicitano fuera de la zona de descenso, por el momento.



La otra gran noticia de la jornada dominical en el fútbol español fue la decisión de los jugadores del Valencia de abandonar la cancha en su partido frente al Cádiz después de que su defensa francés Mouctar Diakhaby recibiese supuestamente insultos racistas.



Los hechos ocurrieron poco después de la media hora de juego, cuando Diakhaby se desentendió de repente del juego para encararse con el jugador del Cádiz Juan Cala.



Los dos jugadores comenzaron a discutir y posteriormente el francés indicó al árbitro que iba a abandonar el terreno de juego, decisión que tomaron también sus compañeros de equipo.



En el acta arbitral, el colegiado David Medié Jiménez precisó que Diakhaby le dijo: "Me ha llamado 'negro de mierda'".



Pese al incidente, el partido se reanudó 10 minutos después y acabó con la victoria del Cádiz (13º) por 2-1, gracias a un gol a dos minutos para el final del argentino Marcos Mauro que suponen un gran paso hacia la permanencia para el equipo gaditano.



Todo lo contrario que el colista Alavés, que perdió 3-1 en casa frente al Celta (8º) y cada vez tiene más complicada la salvación.