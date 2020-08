¡Atención! Se confirma un caso de coronavirus en el Barcelona 

Daniel Molina Durango

El Barcelona informó este miércoles de un caso de coronavirus entre sus filas, que "no ha estado en contacto" con los miembros del primer equipo que viajan el jueves a Lisboa para jugar los cuartos de final de la Champions.



"Después de las pruebas PCR realizadas ayer martes por la tarde al grupo de nueve jugadores que hoy (miércoles) han de iniciar la pretemporada, uno de ellos ha dado positivo por COVID-19", informó el Barcelona en un comunicado.



"El afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio", añadió el club azulgrana, que el jueves juega su partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern de Múnich en Lisboa.

El Barça se ha apresurado a asegurar que "el jugador no ha estado en contacto con los miembros del primer equipo que tienen previsto viajar" el jueves a la capital lusa para la 'final a 8' de la Champions.



El equipo azulgrana prefirió no revelar la identidad del afectado, pero en la tarde de este miércoles el joven francés Jean-Claire Todibo anunciaba en las redes sociales que era el contagiado.



"Os informo que he dado positivo por COVID-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado", escribio´Todibo en su cuenta de Twitter.



"Tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus", añadió el central francés.

Todibo es uno de los integrantes de un pequeño grupo de jugadores, algunos nuevos fichajes y cedidos que vuelven, que deben empezar a trabajar.



Además del francés, completan el grupo Pedro González 'Pedri', el portugués Francisco Trincao, el brasileño Matheus Fernandes, el senegalés Moussa Wagué, Carles Aleñá, Rafinha, Juan Miranda, y Oriol Busquets.