Alejandro Russi

El entorno del Everton F.C. se vio alterado el pasado fin de semana, por el arresto de uno de sus jugadores por un presunto caso de abuso sexual contra menor de edad.



Según el diario 'The Sun', el futbolista, de quien no se conoce su identidad por razones legales, fue capturado por la policía de Greater Manchester el viernes anterior. Sin embargo, horas después fue liberado bajo fianza.



Sobre el caso, el equipo inglés se pronunció a través de un comunicado donde manifestó que "Everton puede confirmar que ha suspendido a un jugador en espera de una investigación policial. El Club continuará apoyando a las autoridades con sus investigaciones y no hará más declaraciones en este momento".



Versiones del medio inglés indicaron que el futbolista internacional, compañero de James Rodríguez y Yerry Mina (este último en vacaciones), no hará parte de la delegación que viajará este fin de semana a los Estados Unidos, para el campeonato de la Florida Cup.



Los dirigidos por el español Rafa Benítez enfrentarán a Millonarios el domingo 25 de julio a las 7:30 de la noche, en el Camping World Stadium, de Orlando.