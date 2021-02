Así vivieron Silvia y Nickollas, los hinchas más famosos de Palmeiras, el título de la Copa Libertadores

Daniel Molina Durango

Corrían poco más de 60 minutos de la chata final de Copa Libertadores que disputaron el sábado pasado Palmeiras y Santos en el Maracaná, cuando las cámaras de televisión captaron en la tribuna una escena más emocionante que las del partido.



Allí, en un sector de occidental del mítico escenario, camuflados entre los otros 5000 hinchas invitados al juego, estaban Silvia y Nickollas Grecco, que en 2019 supieron quedarse con el premio The Best de la Fifa a mejores hinchas.



De inmediato, la nostalgia trasladó a muchos futboleros a fines de aquel año, cuando el mundo conoció la historia de esa madre que narra los partidos de Palmeiras para su hijo, invidente y autista, también seguidor del ‘Verdao’.



Dicho premio les valió el reconocimiento como fanáticos emblema del equipo. Por eso, en tiempos de pandemia y con acceso a la gran final limitado a invitación, las directivas del Palmeiras pensaron en Silvia y Nicko.



Pasajes y estadía en el hotel en Río de Janeiro, todos los gastos corrieron por cuenta del club.

Silvia Grecco, famosa hincha de Palmeiras que narra a su hijo ciego Nickollas los partidos del Palmeiras de Brasil, vivió junto a él la consagración del 'Verdao' en la Copa Libertadores el pasado fin de semana. Ahora toman rumbo al Mundial de Clubes. Alejandro Cabra - Reportero de El País

También aquellos que no tienen precio, como la emoción de ser campeones del continente por segunda vez.



“Narrar para mi hijo el título de Palmeiras en la Copa Libertadores fue un peso mayor, porque es un campeonato importantísimo para nosotros, pero que sorteamos con entereza (risas)”, le contó Silvia a El País.



Los nervios y las ansias que despertaban el crucial momento se disiparon un poco antes y durante el encuentro con las muestras de afecto de otros ‘torcedores’.



“Independientemente del equipo que sigan nos identifican y nos muestran su cariño. Lo más importante es que le dan a mi hijo la oportunidad de participar de la fiesta del fútbol”, cuenta la madre, que adoptó a Nickollas, de 14 años, cuando aún era un bebé en brazos.



Sin embargo, las palpitaciones volvieron a estar a tope cuando Rony, extremo palmeirense, puso un centro preciso para la llegada por los aires de Breno, que en el minuto 8 de la adición final vulneró el pórtico de Jhon.

Nickollas junto a Felipe Melo, ídolo del Palmeiras. Especial para El País

La emoción exorbitante hizo olvidar a Silvia de su gran principio para ‘transmitir’ al niño los partidos de su equipo: describir perfectamente la jugada.



“Pude narrar el pase a Rony en la banda derecha y su control para enviar el centro, pero no pude notar quien cabeceó, ni siquiera le dije a Nickollas cómo había sido el gol. Solo pude gritar, llorar y abrazarlo (risas)”.



A veces se vale olvidar los principios. “Ya el estadio se había enloquecido y le dije a Nickollas que la Copa era nuestra”.



La emoción de los Grecco no terminó en ese momento, pues el presidente de Palmeiras los convidó para celebrar en el campo junto a sus ídolos.



“Nickollas se tomó foto con la mayoría de los jugadores y con la Copa. Todos son muy cariñosos con él, lo reconocen. Incluso algunos colgaron fotos con mi hijo en sus redes sociales”, cuenta la madre orgullosa.

Luiz Adriano, Weberton, Gustavo Gómez y el propio técnico Abel Ferreira, algunos de los que tuvieron el honor de posar con Nicko.



También ella, la más anhelada y buscada: la Copa Libertadores de América.



Ante el giro que han dado sus vidas desde la consecución del premio The Best, Silvia dice que “ganar el premio fue importante, pero más importante dar visibilidad a todos los niños y niñas que, como Nickollas,

tienen alguna discapacidad. Otros equipos en Brasil están volcando su atención a las personas con alguna deficiencia. De esto se trata: amor, inclusión, oportunidades y respeto. Un premio mejor que el de la Fifa”.



Pasar difíciles momentos con su equipo les entrega a madre e hijo el premio de vivir los mejores, por eso fueron invitados al Mundial de Clubes de Catar, donde Palmeiras debutará el próximo domingo en busca de un lugar en la final.



“Aún no sabemos si podremos estar. Intentamos resolver algunos temas, porque yo también trabajo, pero tenemos la intención de estar”.

Lo que más ilusión le genera a Nickollas de poder viajar al país asiático es la posibilidad de reencontrarse con su jugador favorito: Dudú.



Exjugador de Palmeiras, el volante de 29 años se desempeña en el Al-Duhail de Catar, que también disputará el Mundial de Clubes. Volver a sentir el cariño de su ídolo, otro título que quiere ganar Nicko.