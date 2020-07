Así será el formato y calendario del torneo de reanudación de la MLS  desde este miércoles

Juan Carlos Pamo

Sujeto a cambios por la retirada del FC Dallas, el siguiente es el formato y calendario del torneo 'MLS is Back', con el que la liga estadounidense de fútbol reanuda la temporada el miércoles tras cuatro meses de inactividad por el coronavirus.



El torneo 'MLS is Back' (La MLS ha Vuelto) tendrá un esquema similar al de la Copa del Mundo, con una fase de grupos y otra de eliminatorias a partir de octavos de final.



Participarán 25 equipos, todos los que conforman la MLS a excepción del FC Dallas, que tuvo que retirarse el lunes ante el contagio por coronavirus de 10 jugadores. El FC Dallas estaba integrado en el Grupo B.

Las franquicias se dividen en seis grupos, uno de seis equipos (A) , cuatro de cuatro equipos (C, D, E, F) y uno de tres (B).



En cada llave se prevé que cada equipo juegue tres partidos, incluidos los del Grupo A, donde un sorteo determinó los tres oponentes de cada franquicia. La MLS debe determinar si el formato del Grupo B, actualmente con solo tres equipos, es modificado.



A los octavos de final clasificarán los tres primeros del Grupo A y los dos primeros de los otros cinco grupos más las tres siguientes franquicias mejor posicionadas en la fase de grupos.



Si un partido de eliminatorias termina en empate, el ganador se decidirá directamente en una tanda de penales sin necesidad de prórroga.

El ganador del torneo se clasificará para la próxima Liga de Campeones de la Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe).



Los resultados de los partidos de la fase de grupos contarán para la temporada regular de la MLS, que fue suspendida el 12 de marzo por la pandemia cuando apenas se habían disputado dos jornadas.



Al término del torneo, que se celebrará a puerta cerrada en el complejo deportivo de Disney World (Orlando, Florida) , la MLS espera retomar la temporada con un calendario reducido en las canchas de los equipos sin espectadores.



Grupo A: Orlando City SC, Inter Miami CF, New York City FC, Philadelphia Union, Chicago Fire FC, Nashville SC.



Grupo B: Seattle Sounders FC, Vancouver Whitecaps FC, San Jose Earthquakes.



Grupo C: Toronto FC, New England Revolution, Impact Montréal, D.C. United.



Grupo D: Real Salt Lake, Sporting Kansas City, Colorado Rapids, Minnesota United FC.



Grupo E: Atlanta United FC, FC Cincinnati, New York Red Bulls, Columbus Crew SC.



Grupo F: Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy, Houston Dynamo, Portland Timbers.

Fase de grupos: 8 al 23 de julio

Octavos de final: 25 al 28 de julio

Cuartos de final: 30 de julio a 1 de agosto

Semifinales: 5 y 6 de agosto

Final: 11 de agosto