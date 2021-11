Argentina sale por el tiquete a Catar 2022, frente a Brasil buscan asegurar la clasificación  

La Argentina de Lionel Messi quiere dar hoy el paso que le falta para entrar al Mundial de Catar-2022 ante el clasificado Brasil, que pondrá en juego su poderío sin Neymar, en otra versión de un clásico suramericano de campanillas.



El escenario será el estadio del Bicentenario de la ciudad de San Juan. La pasión por ver a las estrellas desbordó la taquilla y en poco tiempo se agotaron las 25.000 ubicaciones.



Messi es número puesto para entrar a la cancha. El DT argentino Lionel Scaloni dijo: “Está confirmado que va a jugar, esperemos que se encuentre bien”.



Ambos equipos vienen entonados. La Verdeamarilla acaba de asegurarse el pasaje a la Copa del Mundo al vencer a Colombia 1-0 y la Albiceleste superó una durísima prueba ante la Celeste en Montevideo.



El choque “tiene todas las características de un gran clásico del fútbol mundial, con jugadores de increíble calidad en ambos equipos, mucha historia y rivalidad”, dijo el lateral derecho brasileño Danilo.



Brasil es líder de la clasificatoria con 34 puntos. Argentina lo escolta con 28. Los dos están invictos y aún hay 15 puntos en disputa en la eliminatoria. Ambos tienen un partido pendiente de decisión por la Fifa a causa de la suspensión en Sao Paulo por invasión de cancha de inspectores anticovid-19.



El otro antecedente cercano es que Argentina le ganó 1-0 a Brasil la final de la Copa América-2021 en el Maracaná con un golazo de Ángel Di María.



Brasil, sin Neymar

El astro no jugará por encontrarse con “dolores” en un muslo, informó ayer la Federación brasileña (CBF).



“Después del entrenamiento de esta mañana, Neymar se quejó de dolores en los aductores y el muslo izquierdo (...) Debido a que no se le pudo realizar exámenes complementarios, el staff técnico decidió preservar al jugador, que no viajará con la delegación (brasileña) a San Juan”, explicó la CBF.



Es una baja sensible para Brasil, que ya está clasificado.