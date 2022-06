Ante la justicia argentina: La causa por la que Sebastián Villa no fue a entrenar con Boca

Sebastián Villa fue el gran ausente este jueves en el entrenamiento matinal de Boca Juniors.



El delantero colombiano, que afronta una causa ante la justicia argentina por abuso sexual e intento de homicidio, tuvo que atender el llamado de las autoridades para someterse a una pericia psiquiátrica.



El examen determina si una persona comprende y dirige sus acciones, es decir si es imputable o inimputable.



El peritaje a Villa se lo realizaría una psiquiatra forense del Ministerio Público Fiscal para establecer los "rasgos y características de la personalidad del imputado, y si padece alguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación del grado de consciencia o afectación de la autocrítica".



Después de los resultados de este examen se determinará si Villa es llamado a indagatoria.



El delantero afronta una denuncia por abuso sexual e intento de homicidio, lo que ha complicado su situación en el fútbol argentino.



Justamente la gerente del Departamento de Equidad y Género de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Paula Ojeda, se mostró en desacuerdo en que Villa siga jugando con Boca Juniors como si no pasara nada.



"Boca tiene que separarlo del plantel, no dejarlo estar en la cancha hasta que se resuelva la situación judicial. No estoy de acuerdo con la decisión del club de que siga jugando. Es uno de los motivos de mi trabajo, sensibilizar sobre estas cuestiones, el fútbol debe ser un deporte que puede y debe estar libre de violencia", dijo Ojeda en una entrevista con Clarín.