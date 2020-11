Daniel Molina Durango

Los repetidos errores cometidos ante Uruguay el viernes, que llevaron a una estruendosa derrota 0-3 en el Metropolitano, obliga al técnico Carlos Queiroz a meterle mano de cirujano al combinado nacional de cara a su partido del martes ante Ecuador.



En todas las líneas se vislumbran variantes, ya que la idea es revertir esa pésima imagen dejada ante los charrúas, que significó la pérdida del invicto en esta eliminatoria.



El País revisa los puntos donde Colombia requiere una alta cirugía, con la visión de la prensa.



Ventajas en defensa

El experimento de Cuadrado como lateral, posición que viene haciendo en Juventus, fue un fracaso.



Y si a eso se le agrega que el otro defensa más cercano, Yerry Mina, también fue un mar de nervios, estamos hablando de un sector muy vulnerable que el viernes aprovechó Uruguay.



“Una lástima los errores individuales ante Uruguay: Mina en el primer gol y James en el segundo. Algunas certezas, Cuadrado no sirve de lateral en la Selección”, analizó Daniel Pérez, comentarista de Win Sports.



Allí en ese sector se presentará un cambio obligado por la expulsión de Yerry Mina.



Aunque tiene otras alternativas como John Lucumí y William Tesillo, el lugar del defensa del Everton en un alto porcentaje lo ocupará Dávinson Sánchez.



Y para lateral derecho, previendo que Cuadrado no irá más en esa posición, Queiroz tiene a Luis Manuel Orejuela y a Daniel Muñoz. Los dos no tienen mucha experiencia en Selección.

Hay que cambiar la actitud

Los 90 minutos de Colombia ante Uruguay fueron altamente preocupantes.



Desde que comenzó el partido, los jugadores caminaron la cancha. Les pesó más el famoso tema del horario y del calor que a los uruguayos, que sí corrieron y pusieron todo para sacar el resultado.



“Se perdió feo. Una Selección Colombia sin jerarquía. El técnico falló en la elección y en la cancha no aparecieron las 'figuras' de la Premier, el Calcio y similares. Nadie se hace cargo. Tirar centros inútiles, trotar, perder balones saliendo, marcar mal y sin intensidad no se gana nada”, analizó Carlos Antonio Vélez, de Antena Dos.



Contra Ecuador el martes se requiere de un cambio extremo si se quiere arañar por lo menos un punto ante una Selección que viene jugando muy bien.



Y de despertar al equipo se deberá hacer cargo el técnico Carlos Queiroz, revisar el tema actitud y si hay jugadores que no quieren correr, es hora de cambiarlos por otros que muestren hambre.

Mal la línea de tres en el medio

Queiroz puso a Wílmar Barrios, Jefferson Lerma y Mateus Uribe en primera línea para neutralizar a Uruguay en ese sector, pero este bloque de contención no funcionó como se esperaba.



De hecho, el técnico quiso corregir excluyendo a Wílmar Barrios en el primer tiempo, lo que demuestra que no quedó conforme con la actuación del cartagenero.



“Barrios en construcción de juego no ayuda y por eso salió; a Queiroz le tocó cambiar el módulo para poner a James de media punta, buscando juego por dentro”, dijo Juan Felipe Cadavid, de Caracol Radio.



¿Qué hacer en Quito? Podrían jugar Barrios y Lerma en primera línea, o Lerma y Mateus Uribe, para poner más hombres ofensivos que acompañen a James en la labor de creación. Lo que sí parece descartada es la misma fórmula que utilizó ante Uruguay.

Confusión en el ataque

James Rodríguez apareció como extremo por derecha y después se acomodó por el centro, donde se perdió definitivamente.



Luis Fernando Muriel inició por el lado izquierdo, y luego cambió al derecho y tampoco cuajó una buena actuación, soportada en que fue más lo que caminó que lo que corrió.



Y el único hombre en punta, Duván Zapata, estuvo muy solo, con poco respaldo y sin hombres que llegaran a acompañarlo.



“Los jugadores no tuvieron reacción después de los goles de Uruguay, faltó recuperación, generación y se perdió la estructura”, expresó el periodista César Augusto Londoño.



Luis Díaz se vislumbra titular por encima de Muriel y Cuadrado estaría como extremo por derecha.

Saber reaccionar

En la debacle del viernes le cabe alta dosis de responsabilidad al técnico Carlos Queiroz.



Si bien intentó corregir excluyendo desde el primer tiempo a Barrios e ingresando a Luis Díaz, desde que comenzó el partido se sabía que el lado vulnerable de Colombia estaba por la zona de Juan Guillermo Cuadrado.



Pero Queiroz no lo vio y por allí Uruguay se dio un banquete. Tenía opciones sobre la mesa: pasar a Mateus Uribe de lateral (en Nacional jugó varios partidos allí) y mandar a Cuadrado a su posición natural.

También podía sacrificar al mismo Mateus o a Muriel para darle cabida a Luis Manuel Orejuela o a Daniel Muñoz.



El tema también está en saber reaccionar. En el segundo tiempo utilizó muchos jugadores ofensivos y descompensó el equipo en defensa.