"Algo se apagó en mi": Lewandoski definitivamente se quiere ir del Bayern Munich

El prolífico delantero polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, mejor jugador FIFA 2020 y 2021, justificó su probable divorcio con el vigente campeón de la Bundesliga por su voluntad de sentir "más emociones en la vida".



Preguntado el lunes por la noche en un podcast del portal polaco Onet.pl, sobre los motivos que le llevaban a querer abandonar el Bayern, el internacional de 33 años respondió sin dudar que quería "sentir más emociones en la vida".



"En primer lugar algo se apagó en mí y es algo que no se logra superar, volver a atrapar", explicó.



La semana pasada Lewandowski declaró que su "historia" con el club alemán "llegó a su fin", sin dar más precisiones sobre su futuro.



Según algunos medios, el FC Barcelona habría realizado una oferta de 32 millones de euros (hacia 34 millones de dólares) por su fichaje.



Anteriormente, el delantero ya había indicado que no renovaría su contrato con el club bávaro, que expira en junio de 2023, lo que significa que podría salir libre el próximo año sin que el Bayern se llevase un euro.



La única forma para los bávaros de sacar provecho económico de su marcha sería venderlo este verano (boreal).



"Con lo que yo he conquistado gracias al Bayern y (recíprocamente) el Bayern gracias a mí", declaró el jugador, "sería mejor encontrar una solución aceptable para las dos partes y no buscar una decisión unilateral".



Al final de ocho temporadas, "la lealtad y el respeto son, yo creo, más importantes que los negocios", estimó.



Desde su llegada al Bayern en 2014, Lewandowski conquistó la Liga de Campeones en 2020 así como ocho Bundesligas.



También batió el récord de goles en una sola temporada de la Bundesliga con 41 goles en 2020-2021.



En Liga de Campeones es el tercera máximo goleador de la historia, igualado con Karim Benzema (86 goles), lejos aún de Cristiano Ronaldo (140 goles) y de Lionel Messi (125 goles).