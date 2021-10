Alemania saca billete a Mundial 2022, primera nación en lograrlo vía fase de clasificación

Alemania se convirtió este lunes en la primera selección clasificada para el Mundial de Catar-2022 (sin contar a la anfitriona), tras superar 4-0 a Macedonia del Norte, mientras que otra selección histórica como Holanda está más cerca después de golear 6-0 a Gibraltar.



La única selección que hasta ahora tenía asegurada su presencia en el Mundial era Catar, en calidad de país anfitrión.



Los goles de Kei Havertz (50), Timo Werner por partida doble (70, 73), y del joven Jamal Musiala (84) dejan a la 'Mannschaft' de Hansi Flick con 21 puntos en el grupo J, por los 13 de Rumanía y los 12 de Macedonia del Norte y Armenia, que ya no podrán darle alcance a falta de dos fechas. A ello contribuyó la derrota de los armenios ante los rumanos (1-0).



"Esta clasificación precoz va a reforzar nuestra confianza en nosotros. Evidentemente queremos ahora ser campeones del mundo", afirmó Havertz para RTL Alemania.



Esta clasificación de Alemania -la 18ª consecutiva desde 1954 a la fase final de un Mundial- en un grupo asequible, no resulta una sorpresa.



En la última edición la 'Mannschaft' había logrado el billete a Rusia-2018 luego de haber ganado sus diez partidos... para luego ser eliminada a en fase de grupos en el Mundial.

- Nuevo entusiasmo -

Pero tan importante como eso es el nuevo entusiasmo que ha insuflado al equipo Hansi Flick desde que sucediese a Joachim Löw después de la Eurocopa.



En la capital Skopje, contra el único rival que le había derrotado en este grupo J de clasificación (2-1 en la ida en Duisburgo), Alemania tardó no obstante en abrir la lata.



En el primer tiempo, ni Kimmich, de cabeza en el minuto 2, ni Werner, que tocó el palo (45+2), ni Gnabry, falto de precisión en su disparo (41), acertaron a batir al arquero Dole Dimitrievski.



Fue el delantero del Chelsea Kai Havertz quien desbloqueó la situación en el minuto 50. Una contra fugaz dejó a Müller, Werner y Havertz contra dos: mientras Werner fijaba a un defensor a la derecha, Müller sirvió medio gol a Havertz a su izquierda, quien sólo tuvo que empujar el esférico ante Dimitrievski (1-0).



Werner terminó de decantar el choque de lado alemán en tres minutos: media volea a pase de Müller (70), y disparo ajustado con la derecha (73), el gol más bello de la noche.



"Cuando presionamos al adversario durante cincuenta minutos sobre su arco, es sólo cuestión de tiempo antes de encontrar el hueco", declaró Werner.



El final del partido permitió un guiño esperanzador al futuro de Alemania, cuando Karim Adeyemi (19 años, RB Salzburgo) sirvió a la joya del Bayern Jamal Musiala (18 años) para una definición plena de sangre fría (83).



Más apretada está la lucha en otros grupos, como el G, donde Holanda y Noruega podrían jugárselo todo en una final el próximo 16 de noviembre.



El líder Holanda goleó 6-0 a Gibraltar, pero la llave no está decidida, ya que Noruega también venció a Montenegro, por 2-0.



Ante un rival de inferior nivel, los 'Oranje' no tuvieron problemas para golear a Gibraltar y ya dejaron sentenciado el partido al descanso tras los goles de Virgil Van Dick (9) y el doblete de Memphis Depay, el segundo de penal (21, 45+3).



En el segundo periodo, redondearon la goleada Denzel Dumfries (48), Arnaut Groeneveld (75) y Donyell Malen (86).



Al mismo tiempo en Oslo, Noruega sufrió para derrotar a Montenegro, pero lo logró con doblete de Mohamed Elyounoussi (29 y 90+6).



Con estos resultados, Holanda suma 19 puntos, por los 17 de Noruega.

- Tropiezo croata -

Ambos equipos podrían decidir el primer puesto de la llave, el único que da acceso directo al Mundial, en una final que se disputará en Holanda en la última jornada, el próximo 16 de noviembre.



También ha dado un paso que le acerca a la clasificación Rusia, que ganó 2-1 en Eslovenia en el grupo H, y Croacia, vigente subcampeona del mundo, no pasó del empate a dos goles en casa frente a Eslovaquia, y gracias a un gol de Luka Modric en el tramo final (70).



Con dos fechas para terminar, los rusos superan a los croatas por dos puntos, pero los balcánicos recibirán a Rusia en la última fecha del grupo, el 16 de noviembre.



En el otro grupo disputado este martes, República Checa y Gales cumplieron ganando a Bielorrusia (2-0) y Estonia (1-0) y suman 11 puntos, aunque ambos tendrán que luchar por la segunda plaza que da opción a la repesca ya que, salvo catástrofe, el billete directo será para Bélgica (16 unidades).