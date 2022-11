¿Alarmas para Francia? Benzema no se entrena con el Real Madrid a diez días del Mundial

El delantero francés Karim Benzema no participó en el último entrenamiento con el grupo del Real Madrid este miércoles antes del Mundial en Valdebebas (noreste de Madrid), constató un periodista de AFP, pero su presencia en Qatar no está en peligro.



Benzema y Antonio Rüdiger fueron los dos ausentes en el entrenamiento colectivo del equipo merengue antes de recibir el jueves al Cádiz para cerrar la 14ª jornada liguera.



El goleador francés sigue notando molestias en el muslo izquierdo y probablemente no estará el jueves en el último encuentro liguero del Real Madrid antes del parón por el Mundial de Qatar. El defensa internacional alemán sufre dolores en la cadera.



Desde que recibió su Balón de Oro el 17 de octubre en París, Benzema no ha podido participar en los partidos contra el Sevilla, Girona y Rayo Vallecano en Liga ni contra el RB Leipzig en la Liga de Campeones. Sin él en el campo, el Real Madrid ha cosechado dos derrotas, un empate y una victoria.



Volvió a jugar 26 minutos frente al Celtic Glasgow, en la última jornada de la fase de grupos de la Champions la pasada semana, pero ya no estuvo el lunes en la derrota contra el Rayo Vallecano.



Este problema físico no debería impedir que forme parte de la lista de Francia para el Mundial de Catar, que el seleccionador Didier Deschamps anunciará este miércoles.