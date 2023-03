¿Ahora qué? Otro año de fracaso para el París SG de Lionel Messi en la Champions League

Como ha pasado en los últimos años, el París SG vuelve y se queda en el camino para una final de Champions League. Este miércoles el Bayern Múnich lo derrotó en la serie de octavos de final con un marcador global de 3-0.



En la antesala del juego de vuelta que se disputaba en territorio alemán, se estuvo mencionando en la interna del conjunto parisino que había presión por parte de los dueños para avanzar de ronda.



Si bien no hay un ultimátum, es claro que en el grupo inversor del París SG no están contentos con la falta de títulos a nivel europeo.



Ahora, otro tema que comenzará a mencionarse será lo relacionado con la renovación del argentino Lionel Messi con el parisino. Hace unas semanas se hablaba de una posible vuelta al Barcelona, pero todo quedó en un simple rumor.



Lo que sí es cierto es el descontento del astro argentino con la falta de protagonismo internacional por parte del PSG. Aunque se desconoce si esta eliminación de la edición 2022/2023 de la Champions League será determinante en la renovación de contrato de Messi, en el entorno del campeón del Mundial Catar 2022 se podrían estar mirando otras opciones para el futuro inmediato.



Cabe recordar que cada mercado de verano el París SG es protagonista con fichajes costosos, pero que a la final no rinden los frutos que se esperan de una nómina que parece estar nadando en millones de euros.