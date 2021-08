Acuerdo total entre Cristiano y Manchester City: el problema es convencer a la Juventus

Este jueves se movió el torniquete del fútbol europeo con el supuesto acuerdo al que llegaron Cristiano Ronaldo y el Manchester City, para que el portugués regrese a la Premier League.



Según el 'Diario AS', Ronaldo, Jorge Mendes (representante del jugador) y la dirigencia del City ya fijaron términos económicos, entre los que se incluyen la firma de contrato hasta 2023 y un salario de 15 millones de euros anuales libres.



Sin embargo, ahora el que pondría problemas para la llegada el portugués al fútbol inglés sería la Juventus de Turín. La prensa italiana ha indicado que el 'Bianconeri' quiere una suma de 25 millones de euros más un intercambio por un jugador del Manchester City. Se conoció que el futbolista que desean es el brasileño Gabriel Jesús.



La respuesta extraoficial de los ingleses es que aceptarían el canje, pero por el británico Raheem Sterling, situación que no convence a la 'Juve' pues desean un delantero centro y no un extremo.



Se espera que en las próximas horas el Manchester City haga la oferta formal por Cristiano Ronaldo, con las exigencias que pide la Juventus para dejarlo ir.