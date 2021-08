Abierta investigación sobre bochornosos incidentes en el Niza-Marsella en Francia

Un jugador alcanzado por un proyectil, invasión al terreno de juego, una pelea, una detención preventiva y clubes que se culpan mutuamente: después del caos en el Niza-Marsella del domingo en la Ligue 1 francesa, las autoridades buscan depurar las responsabilidades de unos y otros antes de sancionar.



Cuando el Niza ganaba 1-0, el jugador marsellés Dimitri Payet devolvió a la grada una de los muchas botellas de plástico que le lanzaron cuando se disponía a sacar un córner.



Un cordón de seguridad trató de frenar a los aficionados, pero la situación se hizo caótica, con intercambios de golpes en diferentes sectores del terreno de juego, entre aficionados, jugadores de los dos equipos y miembros de seguridad.



Después de más de una hora y media de interrupción, el partido quedó definitivamente anulado por el árbitro, al constatar la ausencia de los futbolistas del Marsella, que no querían reanudar la contienda.



"Nos vimos en peligro, bastantes de nuestros jugadores estuvieron en el punto de mira", explicó este lunes el capitán del cuadro visitante, Steve Mandanda, en un vídeo publicado por el OM. "No nos sentimos seguros".



Varios jugadores, como Payet, el brasileño Luan Peres y Mattéo Guendouzi resultaron ligeramente heridos.



El Niza también indicó en un comunicado que sus jugadores Justin Kluivert y Jean-Clair Todibo fueron "agredidos" por "un miembro de la seguridad marsellesa".



El Marsella se preguntaba este lunes por las medidas de seguridad, la falta de redes de protección y el equipamiento de los policías.



El Niza condenó los incidentes, afirmando que los "pseudoaficionados culpables merecen sanciones fuertes".



Ambos clubes preparan sus argumentos contra su rival, antes de una batalla disciplinaria esperada los próximos días ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa.



El Marsella y su director jurídico, Alexandre Mialhe, consideran disponer de "muchos elementos", en particular en lo que se refiere al papel desempeñado por Jean-Pierre Rivère, presidente del Niza, cuando se produjo una acalorada discusión en el palco presidencial entre Rivère y el español Pablo Longoria, su homólogo marsellés, según una fuente presente en este palco.



El equipo local, de su lado, lamentó "la actitud irresponsable de varios miembros" del OM, que en su opinión "no dejaron de agravar la noche".



En particular, el Niza señala a "dos jugadores importantes" que no mencionó y a "un asistente de Jorge Sampaoli que cruzó el campo para agredir y dejar KO a un hincha (...) que aún está hospitalizado".



"No había que reanudar este partido", lamentó de su lado el alcalde de Marsella, Benoît Payan en declaraciones a BFM TV.



La LFP aseguró por la noche que fue el prefecto del departamento de Alpes-Marítimos quien tomó esta decisión, "para garantizar el orden público".



La fiscalía de Niza anunció este lunes la apertura de varias investigaciones, especialmente por "lanzamientos de proyectiles" y "violencia agravada". Un hombre de 28 años, sospechoso de golpear a un jugador del Marsella, fue detenido y puesto bajo custodia este lunes por la noche, informó una fuente policial a la AFP.



La LFP convocó a ambos clubes el miércoles a una comisión de disciplina.

Sin esperar a las eventuales sanciones, el prefecto de Alpes-Marítimos anunció este lunes por la noche el cierre "para los próximos cuatro partidos a domicilio" de la tribuna del estadio del Niza desde donde se lanzaron los proyectiles.