¿A una firma? En Brasil ya ven a Rafael Santos Borré como la nueva estrella de Gremio

Francisco Henao

A medida que pasan los días se va aclarando mucho más el futuro de Rafael Santos Borré, hoy en River Plate.



El colombiano termina contrato con el equipo argentino en junio, y ante el no avance de las negociaciones para la renovación y la llegada de muchas ofertas, todo indica que el exjugador del Deportivo Cali empacará maletas para irse a otra Liga.



En los últimos días ha tomado fuerza la versión de que Borré le habría dado el sí a Gremio de Brasil, como lo confirmó incluso el presidente de ese equipo, Romildo Bolzán.



"Gremio hizo una propuesta a Borré, una situación que ya ha adquirido una dimensión enorme. El jugador dio el 'ok' de alguna manera y espera para firmar el precontrato con nosotros. Esta situación debe concretarse en la semana si va a fichar o no. Lo concreto es un acuerdo verbal. Gremio no estaba negociando públicamente, pero como la noticia se filtró en Argentina, digo que tenemos un acuerdo verbal y vamos a esperar", aseguró el directivo.



El diario Zero Hora de Porto Alegre dice que "la oferta de Gremio es de unos 6 millones de dólares por tres años de contrato. También habría un bono de hasta 280 mil dólares por año por las metas establecidas en el contrato".



Entre tanto el 'Portal de Gremio' aseguró que "Borré debe ser anunciado por Gremio en cualquier momento, pero solo llegará al club a mediados de año".



La prensa brasileña sostiene además que el delantero colombiano le anunciará este lunes a Marcelo Gallardo, técnico de River, su deseo de cambiar de aire.