A Teófilo Gutiérrez nunca lo montaron en el bus de la Selección Colombia

Una llamada. Una oportunidad para aportar a la causa. De sumar solo para bien del equipo. ¿Qué lo justificaba? La experiencia, la calidad de juego y las ganas de salir a ganar brindando seguridad y motivación. Estas son las razones por las cuales muchos pedían la convocatoria de Teófilo Gutiérrez para la Selección Colombia.



‘Teo’ pasó por un gran momento el semestre pasado con el Deportivo Cali. Mostró un gran nivel futbolístico y se notaba el liderazgo que le daba al equipo ‘azucarero’ en la cancha.



Y eso era lo que muchos pedían para la ‘Tricolor’. Desde el año anterior Colombia venía con la mala racha de no anotar un gol y alguien que sabe muy bien lo que es hacerlos con la Selección es Gutiérrez. Además, se aclamaba a Teófilo como un referente y que le diera seguridad al grupo, o en este caso, que le brindara esa valentía que tanto le hizo falta a la Selección en estas últimas fechas.



“Colombia fue un equipo que me defraudó. Jugaron con un miedo y terror terrible, dónde se paró el equipo, todos en campo de ellos. No puedo creer cómo jugó Colombia. Argentina y Brasil son superiores a todos, pero el miedo y el cagazo que tenían estos tipos era impresionante”, declaró el ‘Coco’ Basile en el espacio ‘Los más grandes’, de Radio Cooperativa en Buenos Aires.



La Selección perdió el martes 1-0 contra Argentina en Córdoba y prácticamente resignó sus posibilidades de clasificar al Mundial de Catar 2022, pues está en la casilla séptima de la tabla con 17 puntos. Necesita ganar los dos juegos que le restan, contra Bolivia y Venezuela, y esperar que se le dé un milagro en otros resultados.



Ante esta situación, periodistas, exjugadores y analistas pedían a Teófilo como alguien que le diera esa ‘berraquera’ y liderazgo al equipo. Así lo dijo una vez el ‘Tino’ Asprilla.



“Yo necesito a ‘Teo’, que me juegue bien en la Selección y que me lleve al Mundial”, declaró Faustino en medio del programa ‘Espn Colombia’.

Quienes han pasado por la Selección caen en la cuenta de lo importante que es tener a un referente en el equipo. Y no solo eso, son conscientes de que el llamado debe ser meritorio. Por eso, desde que el Cali apuntaba al título se insistió con el llamado de ‘Teo’.



“‘Teo’ sí tiene la capacidad de elaborar juego y poner al compañero en posición de gol. Él puede organizar las ideas del equipo. Por lo menos como alternativa debió ser tenido en cuenta para la Selección. No es fácil salirse del área, retroceder unos metros y poner a jugar al equipo. Y eso Teófilo lo hace muy bien”, comentó Fabián Vargas en el programa ‘Debate F’ de ‘Espn’.



La condición física y de juego son las referencias que destacan de Gutiérrez. Pero otra razón por la que se insistía en que Teófilo fuera tenido en cuenta era el carácter en la cancha.



“El temperamento que tiene Teófilo es muy necesario para los puntos que necesita la Selección. Te maneja el árbitro, te maneja el rival. Puede sacar de quicio al contrario, les hace sacar tarjetas amarillas a los jugadores rivales. Crea faltas”, agregó Fabián Vargas.



Desatada la polémica

Recientemente, el periodista Jhon Miranda dio las siguientes declaraciones en ‘Lo mejor de la fecha’ de Win Sports: “Reinaldo Rueda quería llamar a Teófilo. Claro que le gustaba tener un referente como él.



Pero salieron algunos jugadores de la ‘Tricolor’ a decir ‘profe, este jugador no nos gusta. No lo queremos en el grupo. No encaja y no nos viene bien’. Y Reinaldo democráticamente decidió no llamarlo para no molestar al grupo y mantener la mediana armonía que hay”.



Ante esta afirmación no se hizo esperar que algunas personas reaccionaran fuertemente contra el entrenador del seleccionado nacional.



“¿Qué ambiente se va a dañar en la Selección Colombia? ¿Será de fracaso, de perdedores? Yo respeto mucho a Reinaldo Rueda, pero le digo a él que no se puede dejar manejar la Selección de los jugadores. Le soltaste la cuerda a ellos y mirá lo que pasó”, criticó Ricardo el ‘Gato’ Arce a través de sus redes sociales.



Sin embargo, a pesar de todo lo que ha girado alrededor de Teófilo, existe personas que todavía apoyan la idea de llamarlo a la Selección.

“A mí me parece que es un jugador que siempre lo quisiera tener en mi equipo y no de rival. Él intima al rival hablándole. Ese tipo de jugadores tiene que estar siempre en un torneo”, opinó el exjugador Julián Vásquez.



Tras la campaña en redes #YoMeMonto, con la que la Selección pidió el apoyo de todo el país, al único que no subieron al bus fue a ‘Teo’.