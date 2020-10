¿A quién le dedicó Carlos Queiroz el triunfo de la Selección Colombia sobre Venezuela?

Francisco Henao

Carlos Queiroz estuvo mesurado en la rueda de prensa pese al contundente triunfo 3-0 de Colombia sobre Venezuela, por la eliminatoria suramericana.



El técnico portugués comenzó dedicándole la victoria a Santiago Arias, quien sufrió una grave lesión que lo sacará de las canchas por varios meses.



"Estamos tristes por la lesión de Santiago y le dedicamos la victoria a él. Cuando un jugador se lesiona pierde todo el equipo, él es un gran jugador. Nosotros vamos a estar al servicio de Santiago ayudándolo a su recuperación", dijo Queiroz, quien seguramente después visitará al jugador en el centro médico de Barranquilla donde se encuentra.



Sobre el rendimiento de los jugadores, señaló que no le gusta individualizar el análisis, pero que quedó satisfecho por lo que hicieron Muriel y Zapata.



"A mi no me gusta individualizar el trabajo de los jugadores, pero Duván y Muriel cumplieron y trabajaron para el equipo; al igual que todos los jugadores", expresó.



En cuanto a la contundente victoria, el técnico señaló que "Trabajamos estos puntos con mucha humildad y mucha determinación. No hay duda de que merecimos la victoria y los puntos".



Colombia se alista ahora para visitar a Chile en Santiago.