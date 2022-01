¡A levantarse! Reinaldo Rueda, contundente sobre el duro momento de la Selección Colombia

A la Selección Colombia le ha costado superar lo que fue la derrota del viernes ante Perú en Barranquilla, pero sobretodo los silbidos de una afición que en anteriores partidos apoyó al equipo.



Previo al duelo del martes ante Argentina, el técnico Reinaldo Rueda habló del duro presente de la Selección y de lo que espera en un partido en el que no sirve un resultado diferente al triunfo.



Los apartes más importantes que tocó Rueda en conferencia de prensa desde Córdoba, fueron los siguientes:



La derrota ante Perú y los silbidos de la afición: "Han sido horas muy difíciles, fue un golpe muy fuerte. Esta Selección tiene hombres que pueden hacer su tercer mundial, otros su primero. El planteamiento es entre todos ayudarnos".



¿Qué han hecho del viernes a hoy? "Hemos trabajado la parte mental, asumimos responsabilidades individuales y grupales. Buscamos recobrar la confianza. Hay 9 puntos en disputa y vamos a ir hasta el final".



Razones de la caída ante Perú: "La ansiedad estuvo presente, con ese componente psicosocial que es jugar de local con nuestra gente, y de siempre buscar el arco rival. Asumimos responsabilidades, aceptamos errores".



¿Hay compromiso del grupo? "El compromiso es con la afición. No nos queremos engañar, estamos en una posición difícil, pero dejaremos todo. Estamos montados en buscar la clasificación hasta el último minuto".



Cómo levantarse: "Las palabras no vale, valen los hechos y cómo se ejecuten. Esto se soluciona con fútbol y goles. Esta profesión demanda resultados. Ahora lo único que sirve son los resultados".



El objetivo ante Argentina: "Necesitamos dar un golpe de autoridad ahora más que nunca en este partido. Tenemos que tener eficacia en el área rival, estar tranquilos a la hora de definir".



¿Habrá cambios? "El tiempo de hacer algunas variantes es corto. Ayer hicimos una práctica táctica. El grupo que jugó el viernes hizo una buena tarea, con llegadas claras que no se concretaron".



Cómo ganarle a Argentina: "Sabemos que enfrentar a Argentina siempre son partidos de gran intensidad, tienen grandes jugadores. Debemos tener altísima concentración, confiar en nosotros, jugar con orden".



¿Jugará David Ospina? "David presentó una molestia estomacal y ha estado en el proceso de hidratación. La idea es que hoy haga un buen entrenamiento con nosotros y seguro no tendrá ningún problema".