A la espera de ser confirmado en la Selección Colombia, jugadores chilenos lamentan partida de Reinaldo Rueda

Francisco Henao

La novela sobre Reinaldo Rueda está cerca de un final feliz para el fútbol colombiano, luego de que en uno de los capítulos se confirmara la rescisión de su contrato con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).



Así lo manifestó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien de paso señaló que los jugadores de la selección chilena han venido lamentado la partida del timonel colombiano.



"Algunos jugadores están consternados por la partida de Reinaldo. Él ha tenido muy buena relación con los jugadores, lo quieren mucho, tiene un buen camarín, están muy apenados por este desenlace", dijo Milad a Radio Agricultura de Chile.



Desde la ANFP aseguraron además que han mantenido conversaciones con el argentino José Pékerman, para que sea el nuevo timonel de La Roja.



Entre tanto Rueda está a la espera de su oficialización como técnico de la Selección Colombia, para comenzar a pensar en los próximos partidos de eliminatoria que se jugarán en marzo,



Un miembro de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) le dijo a El País que hasta que no se firme la rescisión del contrato de Rueda con Chile, que está en proceso - y no ponga su firma en el de la Federación Colombiana de Fútbol, no se puede oficializar su llegada al combinado nacional.



Sin embargo esos trámites se vienen haciendo porque tanto Colombia como Chile quieren terminar de una vez esta novela que comenzó desde la salida de Carlos Queiroz del banco del equipo cafetero.