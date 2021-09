A ganar o ganar: Selección Colombia visita esta tarde a Paraguay, por las Eliminatorias a Catar 2022

Con la necesidad de volver a sumar tres puntos en las Eliminatorias, la Selección Colombia se mide hoy a Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, por la sexta jornada.



Luego del empate frente a Bolivia 1-1, el pasado jueves en la altura de La Paz, la Tricolor completó dos fechas sin ganar en este certamen, por lo que crece la obligación de volver al triunfo.



Colombia tendrá en frente a un equipo urgido de buenos resultados, ya que hace cinco partidos no conocen la victoria en estas Eliminatorias. Una derrota de la 'Albirroja' pondría en entredicho la continuidad del técnico argentino, Eduardo Berizzo, muy cuestionado por la prensa y la hinchada.



El reto para el conjunto cafetero contra los guaraníes será seguir consolidando el juego colectivo, además de tener mayor efectividad en el frente de ataque.



Es el escenario propicio para la reivindicación de jugadores que en La Paz no estuvieron a la altura como Luis Díaz y Matheus Uribe, claves en el juego del equipo Tricolor, que tiene en duda a Andrés ‘Rifle’ Andrade, lastimado ante Bolivia.



En la parte ofensiva está la duda si Reinaldo Rueda podría volver a jugar con dos hombres de punta como en la Copa América o volverá a salir con el 4-2-3-1 del pasado jueves.



A jugar con hambre

Frente al seleccionado boliviano, el equipo alineado por Reinaldo Rueda dejó ver cosas positivas en algunos tramos del partido con la tenencia de la pelota, la búsqueda de espacios para abrir la defensa rival y los bloques para defender.



Para el juego en el estadio Defensores del Chacho, el exjugador de Millonarios Bonner Mosquera afirmó que los dirigidos de Rueda deberán “salir a buscar el partido” y no cuidarse tanto como en La Paz.



“Colombia tiene jugadores que mostraron buen nivel como Murillo, Barrios, Muñoz y Roger Martínez, hay que buscar los tres puntos ante Paraguay, que no viene muy fuerte”, manifestó Mosquera, quien actuó en la Selección Colombia entre 1995 y 2000.



Además, Bonner cree que sería ideal que se repitiera el mismo once que jugó contra ‘La Verde’, pero con más vocación ofensiva. “Los jugadores que actuaron en Bolivia cumplieron con varias labores desde lo táctico, hay que seguir con ese mismo orden, pero soltarse más cuando se pase al ataque”.



Ponderando lo que ha venido mostrando el equipo colombiano en sus últimas salidas, el técnico Julio Comesaña visualiza que el duelo con la ‘Albirroja’ es una buena oportunidad para sumar nuevamente tres puntos, teniendo en cuenta la inclusión de Juan Fernando Quintero.



“Contra Paraguay va a ser una prueba importante, creo que el equipo tiene que afianzar el buen colectivo que ha conformado. Me parece importante tener a Quintero, en La Paz fue muy claro con la pelota y colaboró en defensa”, opinó el extécnico del Junior.



Sobre la incógnita de jugar con uno o dos atacantes en Asunción, Kilian Virviescas indicó: “necesitamos un poco más de volumen en ataque, pero poniendo dos delanteros no se ataca mejor”. Al exvolante del América y River Plate le gustaría que jugara solo Roger Martínez en punta.



“Pondría por los extremos a Díaz y Cuadrado. Dependiendo como se dé el partido, se puede reforzar con Falcao, Borja o Borré, que es un buen complemento si el técnico quiere salir con dos delanteros”, dijo Kilian.



Colombia espera celebrar de nuevo un triunfo por Eliminatorias fuera de casa. La última fue también como visitante frente a Perú 0-3.



Ficha técnica del partido:



Estadio: Defensores del Chaco (Asunción).

Aforo permitido: 20 mil espectadores.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil), VAR: Wagner Reway (Brasil) y AVAR: Rodrigo Figueiredo (Brasil).



Posibles formaciones



Paraguay: Antony Silva; Alberto Espíndola, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, David Martínez; Hugo Martínez, Jorge Morel, Richard Sánchez, Ángel Romero, Luis Amarilla y Antonio Sanabria.

DT: Eduardo Berizzo.



Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Óscar Murillo, William Tesillo; Wílmar Barrios, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero y Roger Martínez.

DT: Reinaldo Rueda.