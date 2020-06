"A esta emergencia por el Covid-19 le vi el lado bueno": Jefferson Lerma

Juan Carlos Pamo

La Premier League, otro poderoso torneo que centra la atención en Europa, prende motores mañana después de tres meses de 'silencio' futbolístico por culpa del coronavirus.



Un vallecaucano, Jefferson Lerma, está listo para el regreso con el Bournemouth, que será el sábado ante el Crystal Palace en condición de local.



Lerma confiesa que al principio tuvo miedo por la amenaza latente de una pandemia que aún no se controla; pero después de hablarlo con directivos del equipo, éstos le transmitieron la confianza suficiente para que el jugador de Selección Colombia volviera primero a los entrenamientos, y pensara después en el regreso de la Premier.



El volante de El Cerrito (Valle) atendió a El País para hablar de esta reanudación del fútbol inglés en medio del Coronavirus.

¿Cómo ha vivido esta situación, del encierro y ahora la expectativa por el regreso gradual del fútbol?

Ha sido un momento complicado porque ninguno esperaba que sucediera esto; pero la verdad, a esta situación he preferido mirarle el lado positivo porque muchas veces nosotros no tenemos tiempo para disfrutar con la familia; uno llega a la casa y al momento tiene que salir a entrenar, a viajar o a jugar; con lo sucedido he podido pasar más tiempo con mi familia. Lo veo desde otro punto de vista porque he disfrutado de los míos. El tiempo va pasando y todo va volviendo a la normalidad.

¿Extrañaba la cancha?

Sí, llega un momento en que uno quería entrenar con otro nivel de intensidad, pero no se podía por el momento que vivíamos; pero también es verdad que en el caso mío, no estaba aburrido de estar en casa y pasar más tiempo con mi familia.



¿Qué sensación tuvo en el momento de regresar a entrenamientos?

Antes de volver a entrenamientos sí estuve un poco tensionado, no por mi sino por el temor de contagiar a mi esposa y a mi hija; lo pensé más de una vez, pero aclaré dudas con el director deportivo, y creo que la forma en que lo ha hecho el equipo ha sido bueno; dos veces a la semana nos hacen pruebas y gracias a Dios nos encontramos bien. En el caso mío no tengo problemas porque solo voy a entrenar.

¿Cuántas veces entrenan?

Ahora vamos toda la semana; desde que anunciaron que volvíamos a los entrenamientos, los equipos trabajaron de manera normal, eso sí, con todas las medidas de seguridad.



¿Qué medidas toma para entrar a la casa después de entrenar?

Yo llego a la casa normal, tomando las medidas que nos han aconsejado; en ese sentido no hemos tenido problemas. Cuando voy al supermercado me pongo mi tapabocas y mis guantes, ando en el carro con mi frasquito de alcohol que me echo constantemente.



Hubo jugadores que expresaron temor a entrenar, ¿cómo va todo a un día de reiniciar la Premier?

Es respetable lo que cada quien ha expresado en cuanto a sus temores; yo llegué a sentirlo y lo comuniqué a algunos amigos, que yo no quería volver a entrenamientos. Pero se acordó el reinicio de la Liga y ya nos encontramos en una situación de mucho más tranquilidad por las medidas que se han tomado. Esperemos que todo salga bien para beneficio de todos. Pero lo cierto es que ningún jugador está obligado a entrenar si no se siente seguro, eso lo están respetando demasiado acá.

¿La gente sí está de acuerdo con que vuelva el fútbol?

Esa pregunta es difícil contestarla porque no sé qué piensa cada persona. Algunos seguramente estarán más pendientes del coronavirus, otros del reinicio del fútbol y muchos tal vez queriendo irse de paseo porque es tiempo de verano.



¿En su equipo hay contagiados?

Hace dos semanas un compañero salió positivo en las pruebas que realizaron, pero gracias a Dios volvió y todo está bien en el equipo.

¿Se puede sentir en lo físico la inactividad de casi tres meses?

Tres semanas antes de iniciar los trabajos normales con el grupo, yo iba con un preparador físico a correr, dejaba que él manejara los entrenamientos; en estos momentos no me ha costado tanto precisamente por haber empezado antes, no siento problemas físicos ni cansancio, estoy súper bien para el inicio.



Esta fecha era de Copa América. ¿Hay alguna frustración por no estar jugándola con la Selección?

A todo hay que mirarle el lado positivo, si esto ha pasado es por algo, el tiempo de Dios es perfecto, cada uno tenía que tomar un descanso para su vida, y no lo hemos tomado nosotros por gusto, pero ha llegado una situación que ha parado todo. Lo del coronavirus ha sido un tema que ha mirado y tocado a todo el mundo.

En cuanto a eliminatorias, ¿usted cree que este año se alcancen a jugar algunos partidos?

Hablan de empezar en septiembre, pero creo que es un poco difícil porque se está dependiendo de cómo estén los países con el coronavirus para esa mes. He escuchado que Colombia va a abrir vuelos en septiembre, otros lo harán más tarde, entonces ahí depende de cómo sigan las cosas en cada país.

¿Mantiene contacto con Queiroz?

Sí, permanentemente; hemos hablado varias veces a través de zoom con el cuerpo técnico, el profe siempre ha estado pendiente de todos los jugadores, de cómo estamos.



Algunos jugadores criticaron a Pékerman y otros lo apoyaron. ¿Qué opinión tiene de él?

Yo respeto las opiniones de cada quien; en el caso mío solo tengo palabras de agradecimientos para el profe porque me dio la oportunidad de jugar un Mundial, me dio la posibilidad de estar en la Selección, siempre me respaldó.



Hablan de James para la Premier. ¿Se acomodaría fácil a ese estilo?

Todo mundo sabe que James tiene mucha calidad y condiciones para estar donde quiera.