¡A entrenarse con los grandes!: El juvenil colombiano que recibió el llamado de Xavi en el Barcelona 

Juan David Fuentes es su nombre y es hijo de padre español y madre colombiana, tiene 18 años y lleva varios años en las categorías juveniles del Barcelona. Ahora, junto a otro 6 compañeros, recibieron el llamado del técnico cule Xavi Hernández, para que sea parte de los entrenamientos del primer equipo del Barcelona, que como buen canterano, reconoce la importancia de ir tomando en cuenta a los juveniles para este tipo de prácticas.



Este chico podría jugar para el seleccionado de España o el de Colombia, ya hizo parte de un sub 16 para el conjunto español y el año pasado recibió el llamado para ser parte de la 'tricolor' sub 17.



Fuentes ha sido noticia en los últimos días por sus golazos en la UEFA Youth League. El pasado 7 de noviembre, en dicho campeonato, hizo un par de anotaciones en el 5-0 del Juvenil A ante UE Sant Andreu



Su sueño es irse a jugar con la Selección Colombia, en una entrevista por Caracol Radio dijo: “Gracias a Dios me llamó la Selección Colombia el año pasado, y bueno yo desde pequeño que vine para España siempre le dije a mis padres que mi sueño era jugar para ellos. Sé que no había tenido una infancia muy larga en Colombia, pero bueno es donde yo nací, donde es mi madre, mi hermana…”.

El colombiano Juan David Fuentes (18 años) citado por Xavi para entrenar con el primer equipo del #FCBarcelona https://t.co/jtpSwOP2H0 — Guillermo Arango (@guilloarango) November 11, 2021