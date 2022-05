¿Una Liga abierta?: Análisis de los favoritos a ser el campeón del primer semestre del 2022

Un Grupo A muy fuerte, denominado el de la muerte, y uno B más 'peleable' pero con mucho favoritismo para el Tolima, deparó este domingo el sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



El A quedó con tres de los favoritos para llegar a la final: Millonarios, Nacional y Junior, además de Bucaramanga que fue el último clasificado.



El B, entre tanto, está con Tolima, Medellín, Envigado y Equidad.

De los ocho equipos que empezarán el camino hacia la final, cinco tienen un marcado favoritismo para pelear la Liga, y tres más aparecen como cenicientas, pero podrían atravesarse en las intenciones de los grandes.



Millonarios, Tolima, Nacional, Medellín y Junior son los opcionados para avanzar a la última instancia, después de una primera fase en la que se clasificaron con comodidad.



Los otros tres de esta fase semifinal, Envigado, Equidad y Bucaramanga, no llegan con un decidido favoritismo, pero han demostrado, especialmente los dos primeros, que les pueden amargar la jornada a los de arriba.



La fase que va a comenzar es la de cuadrangulares con dos grupos de cuatro equipos. Cada onceno jugará seis partidos, ida y vuelta, y los primeros de cada zona pasarán a la final.





Datos

Dos de los grandes del fútbol colombiano, Nacional y Millonarios, no son campeones de la Liga desde 2017.



Tolima, uno de los grandes candidatos, solo registra tres títulos: 2003, 2018 y 2021 primer semestre. En el segundo semestre del año pasado perdió la final ante el Cali.



Bucaramanga, Equidad y Envigado no registran títulos por Liga. Los dos primeros fueron finalistas, los búcaros en 1997 y los aseguradores en 2007, 2010 y 2011.



Millonarios, si llega a la final, cerrará el partido del título en El Campín.

El de mejor fútbol

Millonarios es el equipo que mejor nivel futbolístico viene exhibiendo.

Los azules se amparan en una identidad de juego que traen desde hace rato con el técnico Alberto Gamero, y con una combinación de jugadores jóvenes con veteranos.



No en vano, Millonarios siempre estuvo arriba en la tabla, dejando buenas sensaciones en cada partido.



Eso, sin duda, le da chances para ser finalista de la Liga.

Millonarios s e clasificó primero en la tabla de posiciones y con puntaje histórico para ellos Cortesía Dimayor

Serios candidatos

Tolima y Junior, por nóminas, son sin duda dos grandes candidatos para llegar a la final de la Liga y, por qué no, ganarla.



El cuadro pijao viene de ser finalista en los dos últimos torneos, ganando uno y perdiendo otro. Los ‘Tiburones’, entre tanto, se escudan en una nómina experimentada.



Millonarios es otro serio candidato, pero más por la campaña y el estilo que ha venido mostrando.

Anderson Plata, atacante del Tolima AFP / El País

No los descarten

Atlético Nacional no tiene un favoritismo tan marcado como en anteriores torneos, pero no deja de ser un equipo que en cualquier momento se puede meter en la pelea.



Su fútbol no ha sido convincente y por eso pierde terreno con oncenos como Millonarios, Tolima y Junior, pero en finales puede despertar.

Medellín, con un técnico experimentado como Julio Comesaña, también podría meterse en la pelea.

Atlético Nacional, uno de los favoritos al título Cortesía Dimayor

¿Darán la sorpresa?

Envigado, Alianza Petrolera y Equidad, por nóminas, no figuran en los listados de grandes candidatos para pelear el título de la Liga.



Sin embargo, son equipos que pueden atravesarse en el camino de los más grandes porque no tienen nada que perder y sí mucho por ganar.

Envigado, por tener jóvenes con muchas ambiciones que corren todo el partido, es el que más chances tiene de sorprender.