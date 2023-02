"Un error mío no era para parar el partido": habla el hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño

Tras el bochornoso hecho que se registró este domingo en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el hincha del Deportes Tolima, hablo sobre lo que sucedió.

Este 12 de febrero lo que sería un encuentro deportivo lleno de pasión y alegría se convirtió en un total caos, luego de que un joven se metiera al campo de juego y agrediera por la espalda al jugador de Millonarios Daniel Cataño.



Tras la reacción de futbolista, hacia el hincha ‘Pijao’, que también ha sido ampliamente criticada, el partido no se llevó a cabo.



En la tarde de este lunes, el joven agresor, identificado como Alejandro Montenegro rompió su silencio y se refirió al acto que cometió contra Cataño.



“Hoy me presento ante ustedes a pedir disculpas. De pronto me dejé llevar de las emociones que se viven dentro de un estadio de fútbol”, indicó.



Le puede interesar: Hincha del Tolima que golpeó a Daniel Cataño será presentado ante un juez de control de garantías



Según su declaración, reconoció que no fu correcto lo que hizo y señaló que “no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la del fútbol en paz.”



Además, hizo un llamado a la hinchada y a los jugadores para que entiendan que “las provocaciones de una parte y de la otra terminan de mala manera y dañan lo que es un deporte en el que asisten niños, personas mayores.”, puntualizó.



Finalmente, recalcó que se equivocó con su actuar y se refirió a al hecho de que el encuentro entre el Deportes Tolima y Millonarios, no se llevara a cabo.

“Siempre hubo un dispositivo de seguridad, yo creo que un error mío no podría parar un partido, más cuando la Policía Nacional, estaba dispuesta a garantizar todo el tema de seguridad para que el partido se jugara; y esas son las consecuencias de los malos actos”, concluyó.