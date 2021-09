¡Un duro presente! América y Deportivo Cali tienen poco margen de error en la Liga

Deportivo Cali y América están en serias dificultades de cara a la clasificación a la siguiente fase del torneo colombiano, por la irregular campaña que los tiene en zona crítica en la tabla de posiciones.



Mientras los escarlatas caminan en el filo de la navaja, octavos con 14 puntos, los azucareros se alejan peligrosamente del grupo de los ocho al caer a la casilla 16 con apenas 10 unidades.



Lo que viene para ambos equipos serán auténticas finales porque el margen de error, sobretodo para el Deportivo Cali que es el que esta más abajo en la tabla, se ha reducido considerablemente.



Sumar de a tres casi en cada compromiso de aquí en adelante será una obligación si no quieren vivir un remate de primera fase de campeonato con muchas afugias.



Lo más preocupante es que tanto América como Deportivo Cali no tienen regularidad en su fútbol, hay individuales que pesan en un bajo nivel, y eso es lo que los ha llevado a retroceder considerablemente en la tabla de posiciones.



El País analiza el momento de ambos equipos en la liga colombiana, las causas de los resultados poco alentadores que vienen consiguiendo y el calendario que les queda para definir si continúan en carrera o si verán la fase decisiva del campeonato por televisión.

El Cali, obligado a no ceder muchos puntos



-Posición en la tabla: 16 con 10 puntos de 30 posibles. Ha ganado solo dos partidos, tiene cuatro empates y cuatro derrotas. Suma 10 goles a favor, pero 16 en contra.



- Razones de su mal momento: jugadores en bajo nivel, poca producción goleadora y eso habla de los 10 goles en 10 partidos, es decir, apenas un gol por encuentro; defensivamente da muchas ventajas y colectivamente no tiene todavía un estilo de juego definido. Además, depende mucho de lo que haga Teófilo Gutiérrez.



- ¿Cómo mejorar? Lo primordial es lograr que los jugadores suban su nivel, que haya más sociedades dentro del campo, tener claridad a la hora de definir y ajustar movimientos en defensa para no ser tan vulnerable.



-Lo que le espera: cinco partidos de local - incluído el clásico contra América que será en el Pascual, por lo tanto no saldrá de la ciudad - y cinco de visitante afrontará el Cali.



En Palmaseca recibirá a Deportivo Pereira, La Equidad, Patriotas, Deportes Quindío y Once Caldas. Por fuera jugará con Envigado, Águilas, Huila, Jaguares y con América que será en un estadio que también fue su casa durante muchos años.



- Proyección: si gana todos los partidos en su estadio de Palmaseca que equivalen a 15 puntos, y por fuera por lo menos sale triunfador en tres plazas, teniendo en cuenta que hay rivales accesibles, y empata con América en el Pascual, llegaría a 35 puntos y eso le alcanzaría para meterse en el grupo de los ocho.

América debe hacer respetar el Pascual



- Posición en la tabla: octavo con 14 puntos de 30 posibles. Ha ganado cuatro partidos, tiene dos empates y cuatro derrotas. Suma 12 goles a favor, pero 11 en contra.



- Razones de su mal momento: hay un bajón generalizado de jugadores que son influyentes en el equipo; colectivamente no tiene un patrón de juego definido, la rotación que emplea el técnico Juan Carlos Osorio no le ha sentado bien, en defensa se volvió inseguro y en ataque no se está dando la producción que se esperaba.



- ¿Cómo mejorar? Lo esencial es darle continuidad a una formación titular para que haya más ritmo y conocimiento del estilo que pretende el técnico; debe haber solidez defensiva y más desequilibrio por las bandas.



-Lo que le espera: cinco partidos de local - incluido el clásico vallecaucano contra Deportivo Cali , y cinco juegos de visitante tendrá América.



En el Pascual se las verá con Atlético Huila, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto. Por fuera jugará con Bucaramanga, Millonarios, Tolima, Equidad y Pereira.



- Proyección: como local tiene 15 puntos por disputar. Si los gana llegaría a 29, lo que lo dejaría a un paso de la clasificación. El tema es que en casa recibirá dos equipos fuertes como Cali y Nacional, y otro que viene sorprendiendo como Alianza Petrolera.



Pero de ganar todo en el Pascual, podría arañar puntos ante Bucaramanga, Equidad y Pereira y eso le serviría para acomodarse definitivamente en el grupo de los ocho.